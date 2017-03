Jan Roos krijgt ervan langs bij Jinek

Trump tegen Congres: 'Tijd van kleine denken is voorbij'

7:39 Donald Trump heeft vannacht in het Capitool in Washington voor het eerst het Amerikaanse Congres toegesproken. Hij gaf in zijn speech een zeer pessimistische kijk op het verleden ('We zijn een gebroken land, dat gerepareerd moet worden') en een zeer optimistische kijk op de toekomst. 'De tijden van het kleine denken zijn voorbij', zei hij. 'We beginnen aan een nieuw hoofdstuk van Amerika's grootheid.'