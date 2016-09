Jan Smit: Ik zet al twintig jaar mijn hele leven opzij

Je begint volgende week aan je eerste grote tournee zonder hem. Hoezeer ga je hem missen?

,,Jaap was er altijd. Elk concert weer. Dan stond hij onderaan het podiumtrapje en klapte zachtjes in zijn handen. Zo'n aanmoedigend applausje. Of hij stak halverwege een duimpje omhoog. 'Gaat goed, jongen.' En als er eens een tv-show was waar hij niet bij kon zijn, belde ik hem. Of eigenlijk was het omgekeerd, want voor ik m'n telefoon uit m'n zak kon halen, hing hij al aan de lijn. Hij begon het gesprek altijd hetzelfde: 'Nou. Mooi toch?' Ging eigenlijk nergens over die praatjes, maar dat ik hem kón bellen, was heel belangrijk.''



Was Jaaps opleiding aan jou voltooid?

,,Ja. Dat heeft hij me zelf verteld op zijn sterfbed. 'Ik kan jou niets meer bijbrengen, Jan.' Ik denk dat hij er mede daarom in berustte dat hij stervende was. Niet dat hij dood wilde, hè. 69 is gewoon te vroeg. Maar toch hebben we het die laatste dagen niet te zwaar gemaakt. Veel grappen en grollen. Als je dan toch vertrekt, dan wel een beetje draaglijk. ,,Hij heeft goed afscheid kunnen nemen. Alles wat we moesten weten, was verteld. Z'n bekende verhalen had ik wel duizend keer gehoord. Over die keer dat hij met George Baker in Italië was bijvoorbeeld. De bandleden mochten voor het eerst de vrouwen meenemen. Slot van het liedje: nog voor het optreden was begonnen, was er ruzie. Dus, zo zei Jaap altijd: 'Nooit vrouwen mee op reis.' Wijze les. Houd ik me nog steeds aan.''



Een andere uitspraak van Jaap was: 'Een dag heeft 24 uur en dan heb je de nacht ook nog.'

,,Ja. En: 'Slapen doen we 's nachts. Maar niet te lang.' Die zinnetjes zijn er vanaf mijn 11de ingeramd. Maar hij had wel gelijk: van een beetje gezonde werklust is nog nooit iemand slechter geworden.''



Voed je jouw kinderen ook volgens die gedachte op?

,,Die van mij zijn nog jong, 8, 5 en 3 jaar. Maar ik laat ze wel zien dat het niemand komt aanwaaien. Ik zit er straks bovenop dat ze een baantje nemen. Toen ik 14 was, plakte ik gewoon stickertjes bij de Bart Smit. Carrière in Duitsland als Jantje Smit of niet, ik moest werken voor 3 gulden per uur. Om te ervaren hoe het is om je loonzakje in ontvangst te nemen. ,,Natuurlijk zijn mijn kinderen veel meer gewend dan hun leeftijdsgenootjes. Mijn dochter Emma vroeg laatst aan mijn zus waarom daar geen jacuzzi in de tuin is. Dat is kinderlogica. Bij ons thuis staat er één, dus bij anderen ook. Naarmate ze ouder worden, moet ik ze bewust maken hoe het echt zit.''



Heeft je beslissing te willen stoppen als artiest ook met hen te maken? ,,Ik zet al twintig jaar mijn hele leven opzij. Als ik 40 ben, zijn mijn kinderen 18, 15 en 13. Dan kan ik zeggen: 'Papa heeft zich jullie hele leven lang uit de naad gewerkt. Zeggen nu maar wat jullie willen doen? Op safari naar Afrika? Dan gaan we.''