Jannie, onze 'Golden Girl', is dood. Tachtig jaar is ze geworden. 22 jaar geleden kwam ze in ons leven om schoon te maken en ze is daarna nooit meer weggegaan. Het huishouden ging over in het meehelpen met de verzorging van de kinderen. Omdat ze zelf geen kleinkinderen had, zag ze onze jongens als haar kleinkinderen. Bij haar thuis hingen er foto's van de jongens en op het toilet de kindertekeningen van jaren geleden.



Kwam je aan de Leeuwtjes, dan kwam je aan haar. Jaren geleden was er een stukadoor aan het werk in onze badkamer en bracht Jannie hem een kop koffie met speculaas. ,,Ik vind die Paul de Leeuw eigenlijk een verschrikkelijke vent!'' zei de man tegen haar. De dagen daarna was het afgelopen met de speculaas. En toen hij op een middag zijn Big Mac in de badkamer wilde eten, werd hij door haar gesommeerd dat buiten te doen.



De jongens liepen met haar weg. Niks was haar te veel. Ik zag haar wel eens de keldertrap aflopen, met de oudste op haar rug en de jongste op haar nek op zoek naar die heerlijke Oreo's. Onze hond, inmiddels overleden, lag stokoud in de mand maar veerde op als een jonge meid als Jannie binnenzwierde. Het dier kreunde als Nadal en kwispelde als een dolle. ,,Hee Bøsse! Zullen we een rondje?"



En was het een keer sombermans troef in ons huis dan gooide ze er altijd wel weer een Amsterdamse wijsheid tegenaan. Ze wilde niets liever dan bij ons zijn, maar wij vonden dat ze genoeg gewerkt had. Oppassen deed ze nog wel. De jongens werden ouder, dus leidden meer hun eigen leven. Dan zat ze aan de tafel te wachten op hun thuiskomst en daarna op ons. ,,Ik heb Bussie al uitgelaten. Dan kunnen jullie erin! Nou doei!"



Laat op de avond in de taxi naar huis ging ze vaak met chauffeur Ron langs de snackbar voor een broodje half­om. 'Nee' bestond niet. Ook niet als het om een glaasje wijn ging. Zo zat ze op een zomerse middag bij ons op het strand in Spanje, met de brandende zon in d'r nek, te genieten van een roseetje. Maar het werden er al snel meer en het viel ons op dat Jannie iets harder ging praten. Ze had het ook niet meer over Duitsers maar over 'de moffen'.



Misschien had ze één roseetje te veel op. We gingen naar huis. Maar bij het opstaan, viel ze voorover in het zand. Slap van de lach liet ze zich ophijsen en sprak: ,,O, daar heb ik geen jeuk van aan mijn navel." We legden haar thuis op bed en de volgende morgen verscheen ze licht beschaamd aan de ontbijttafel. Onze eigen onverwoestbare Jannie. ,,Ik ging gewoon door mijn hoeven!"



Afgelopen zomer hebben we nog haar tachtigste verjaardag gevierd. Jannie? Die word honderd. Afgelopen week, op weg naar het ziekenhuis, begaf haar hart het. Ik geloof niet in het hiernamaals, maar het zou toch mooi zijn als Bøsse en Jannie elkaar weer tegenkomen. Bøsse gaat helemaal uit haar hondendakkie als Jannie de riem pakt en roept: ,,Hee Bussie! Zullen we maar weer?''