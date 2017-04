Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden

Wanneer ben je voor het laatst naar de dokter geweest terwijl je je kiplekker voelde? Nog nooit, waarschijnlijk. Je krijgt pas een bril als je slecht ziet. Niet daarvóór al, want dat slaat nergens op. Je krijgt pas bijles als je achterloopt op school. Anders niet, want ook dat zou onzin zijn. Pas als het mis gaat, is er reden om te verbeteren. Is dat erg? Je bent geneigd om te denken van niet. Het bespaart een hoop tijd om pas met al die zelfverbetering bezig te zijn als er aanleiding toe is. Toch ontstaat ondertussen onder de oppervlakte een groter probleem. Dit is er namelijk aan de hand. Het idee dat je een probleem pas oplost als je ermee wordt geconfronteerd, betekent dat je per definitie een probleem nodig hebt als je jezelf wilt verbeteren. Problemen worden daarmee verheven tot een noodzakelijk startpunt. Slecht zicht? Probleem, dus bril. Slechte schoolcijfers? Probleem, dus bijles. In ons hoofd ontstaat daardoor het idee dat je altijd een probleem moet hebben om aan jezelf te mogen werken.

Waarom zou je het anders doen? Daarmee wordt elke vorm van zelfverbetering een medicijn tegen een kwaal, in plaats van iets dat je doet omdat je het fijn vindt. Gewoon: aan jezelf werken omdat je het leuk vindt, is dan geen optie meer, want het zou altijd ergens toe moeten leiden. Het lastige is dat je daarmee precies het tegenovergestelde bereikt. Stel je voor dat je alleen nog maar sport omdat je niet gelukkig bent met je lijf. Komt er dan ooit een moment dat je er wèl gelukkig mee bent? Of moet je eindeloos dunner en gespierder worden? Stel je voor dat je graag productiever wilt zijn in je werk. Komt er dan ooit een moment dat je jezelf productief genoeg vindt, goed genoeg, of moet je altijd sneller en foutlozer?

Het streven lijkt het falen te veroorzaken. Omdat je jezelf niet goed genoeg vindt (in je lijf, bijvoorbeeld, in je relatie, in je baan, of als ouder), vind je dat ook niet in de situatie die je nastreeft. Je zelfafwijzing groeit met je mee. Werken aan jezelf leidt op die manier niet tot voldoening, maar tot precies het tegenovergestelde: schuldgevoel. Want het is nooit genoeg.



Gelukkig ligt de oplossing voor de hand. Namelijk in dit besluit: je bent nu al goed. Je werkt niet aan jezelf omdat er wat mis is, maar omdat je het fijn vindt om te leren. Als je niet kunt genieten van wat het vandaag is, zul je nooit kunnen genieten van morgen.



