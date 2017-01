Je kunt liegen wat je wilt

We werden dit weekend getrakteerd op beeld van een Duitse speech van Geert Wilders waarin hij stelde dat Nederlandse vrouwen op straat hun blonde haar niet meer durven te laten zien.



Daarnaast gaf de persvoorlichter van Donald Trump zijn eerste persconferentie, waarin hij mekkerde dat de pers had gelogen over het aantal mensen dat in Washington naar de inauguratie was komen kijken. De foto's lieten halflege velden zien, maar die foto's klopten natuurlijk niet. De media loog. Er waren nog nooit zoveel mensen op een inauguratie afgekomen.



Flesje hazelnootbruine haarverf

Ik verbaas me erover dat ik me allang niet meer verbaas over liegende politici. Dat Wilders suggereert dat vrouwen in Nederland, als ze überhaupt nog naar buiten willen, hun man naar de drogist moeten sturen voor een flesje hazelnootbruine haarverf. Dat Trump liegt over zoiets kinderachtigs als hoeveel mensen er op zijn partijtje waren.



Ik wilde me er wel over opwinden, maar ik kon alleen maar aan de vrouwen denken. Meer dan een miljoen vrouwen, mannen en kinderen gingen in Amerika en ver daarbuiten de straat op. Om te protesteren. Omdat ze een wereld willen waarin vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. Gelijke rechten, geen seksueel geweld: een veilige, kansrijke wereld voor iedereen.



En omdat ze bang zijn dat een president die enerzijds graag vrouwen bij de vagina grijpt en anderzijds die vrouwen het recht op abortus af wil nemen, die gelijke rechten niet hoog op de agenda heeft staan.



Protesteren

Alleen in Washington waren het er al een half miljoen. Meer mensen dan er aanwezig waren bij de inauguratie, meer mensen dan er ooit in Washington samen geprotesteerd hebben.



Comedian Aziz Ansari presenteerde afgelopen zaterdag het door Trump gehate Saturday Night Live. Hij besloot zijn openingsmonoloog met de woorden dat, als je naar de geschiedenis kijkt, je zult zien dat verandering niet komt door presidenten. Verandering komt door grote groepen kwaaie mensen. En als dag één van Trumps presidentschap een indicatie is van wat gaat komen, dan zijn de protesters de grootste groep kwaaie mensen die hij ooit heeft gezien.



Dan kun je liegen wat je wilt, maar die grote groep zal je er telkens op aanspreken.