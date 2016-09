'Je kunt ons niet verwijten dat we te weinig hebben hervormd'

Minder belasting op arbeid, meer op kapitaal?

,,Het gaat om elementaire rechtvaardigheid. De overheid weet steeds meer over burgers, waardoor zij niet kunnen ontsnappen aan de fiscus. Grote bedriiven daarentegen hebben de middelen om via bepaalde wegen steeds minder belasting te betalen. Dat kan niet. Maar we moeten ook niet alle bedrijven over één kam scheren: MKB'ers betalen aantoonbaar meer belasting dan multinationals."



Met de verkiezingen in zicht is er opeens weer geld om te investeren in veiligheid, zorg, defensie en onderwijs. Had dat niet eerder gemoeten?

,,Van alles kun je zeggen: het had eerder gemoeten. Maar neem de zorg. De uitgaven daaraan nemen nog steeds toe. Terwijl het beeld is dat de zorg is uitgekleed. Slechts op onderdelen klopt dat, maar over de hele breedte gaat er elk jaar meer geld naar de zorg. Op Defensie is door het vorige kabinet heel hard bezuinigd. Wij hebben dat voor het overgrote deel teruggegeven. Maar niet alles is oplosbaar met geld. Het beheer bij defensie moet gewoon beter. En bij bijvoorbeeld de politie zien we dat wijkagenten uit de wijken worden getrokken door extra beveiliging van grote evenementen."



Intussen voelen veel ouderen zich in de steek gelaten. Zij gaan er het minst op vooruit.

,,Dé ouderen bestaan niet. Het maakt nogal uit of je een klein of groot aanvullend pensioen hebt of dat je bij een gezond of minder gezond pensioenfonds zit. Wij hebben deze zomer 1,1 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtverbetering. 800 miljoen daarvan slaat neer bij de ouderen, in de vorm van een hogere ouderenkorting, zorgtoeslag en huurtoeslag. En let wel: die koopkrachtreparatie is anders dan afgelopen jaren structureel: dus ook volgend jaar delen ouderen gewoon mee. Dat geven we het volgende kabinet mee. Dat is een belangrijk winstpunt."



Toch dreigt een aantal ouderen gekort te worden op het aanvullend pensioen. Waarom laat het kabinet dat gebeuren?

,,We weten pas aan het eind van het jaar hoe de pensioenfondsen ervoor staan. Als er al gekort wordt, zal het om kleine percentages gaan, tussen 0 en 1 procent. Tegelijkertijd kijkt het kabinet of pensioenfondsen meer tijd kunnen krijgen om weer gezond te worden."



Maar meer compensatie zit er niet in? In de pensioenpotten zit bijna 1400 miljard.

,,Wat er in kas zit lijkt heel veel, maar je moet dat vermogen wel afzetten tegen de verplichtingen van een fonds. Ook mensen die nu nog werken moeten een aanvullend pensioen krijgen. Het enige wat had gekund was een radicale verhoging van de premie. Werkenden draaien daar voor op. Maar dat betekent dat hun koopkracht daalt en het nadeel daarvan is dat de economische groei daalt. Dat willen we niet."



Het kabinet heeft veel hervormd maar het pensioendossier schuift het door naar een volgend kabinet.

,,Dat is niet waar. We hebben drie pensioenhervormingen gedaan: de AOW-leeftijd is verhoogd, de pensioenpremieaftrek voor hoge inkomens is beperkt en er is een nieuw toezichtskader voor pensioenfondsen gekomen. De vierde hervorming, een nieuw pensioencontract, komt eraan. We zijn daar al heel ver mee: de lijn waarop we het willen gaan doen ligt er. Je kunt het kabinet niet verwijten dat we te weinig hebben hervormd, eerder te veel."



O, vindt u dat?

,,Ik wist dat u dat zou zeggen. Ik vind dat het eerder had gemoeten." Waarom lukt het in Nederland nou nooit om het dak te repareren als de zon schijnt? Waarom altijd pas ingrijpen als het economisch tegen zit? ,,Ik had het ook liever geleidelijk gedaan en niet eerst 15 tot 20 jaar uit de hand laten lopen om pas daarna radicaal in te grijpen. Dat lijkt inderdaad erg Nederlands."



Zou u eigenlijk door willen als minister van Financiën?

,,Ik doe dit werk met plezier. Maar dan moeten we eerst maar eens verkiezingen zien te winnen."