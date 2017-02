'Je moet niet bang zijn om een keer te falen'

Paspoort Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert Geboren: 7 april 1973 in Heerlen.

Opleiding: VWO, Schoevers.

Loopbaan: Begint in Brussel als beleidsmedewerker op de afdeling Directoraat Generaal Uitbreiding van de Europese Commissie. Vervolgens wordt zij uitgezonden naar Letland, van 1998-2000. Wordt dan twee jaar consultant bij accountantskantoor KPMG. Is van 2002 tot 2004 politiek assistent van een Amsterdamse wethouder. Kandideert zich in 2004 succesvol als Europarlementariër voor de VVD. Wordt in 2010 Tweede Kamerlid. In datzelfde jaar vraagt Mark Rutte haar minister van Defensie te worden.

Privé: Getrouwd met registeraccountant Erik-Jan Hennis. Heeft een stiefzoon, Henne-Jan. Jeanine Hennis' dynamische leven speelt zich overwegend af in haar monumentale werkkamer op het Haagse Plein. Er hangt een enorm schilderij van Michiel de Ruyter. Hoe zou hij het vinden dat 350 jaar na hem een vrouw de baas is van de krijgsmacht? Hennis (43) kijkt naar het kunstwerk. ,,Even voelen wat hij probeert te zeggen. In zijn tijd waren er ook sterke vrouwen. Ik denk wel oké.''



De kamer heeft veel gezichten. Het is een studeerkamer, zegt de bewindsvrouw. ,,Veel en hard bikkelen.'' Het is ook een boksring. ,,Verhitte debatten en emoties.'' Het kan een commandocentrum zijn. ,,Het is heftig als het bericht binnenkomt dat er Nederlandse militairen zijn omgekomen.'' En het is een kleedkamer. Ze wijst naar een onzichtbare deur in de muur waarachter zich een garderobe bevindt. ,,Het gebeurt weleens dat ik 's ochtends op troepenbezoek ben, 's middags in de Tweede Kamer moet zijn en ik me 's avonds voor een black tie-achtige setting moet kleden.''

Erotiseert politieke macht?

Quote Ik heb de hel in een notendop gezien ,,Bedoel je dat mannen mij aantrekkelijker vinden omdat ik minister van Defensie ben? Daar geloof ik niets van. Ik denk eerder dat het afschrikt.''



Van de generaals weten we het niet, maar in verre oorden hangt u aan de muur op slaapkamers van Nederlandse militairen.

,,Ja, soms zo'n glamourfoto van tien jaar geleden. Dan ben je op bezoek bij een Nederlandse missie en zegt iemand tegen me: 'Moet je nou eens kijken.' Daar lach ik heel hard om. Het spreekt voor zich dat mijn mannelijke voorgangers niet in den vreemde aan de muur hingen. Het is allemaal grappig, met een knipoog dus.''



U bent net terug van een bezoek aan een geheime locatie nabij Mosul, het Iraakse front met IS.

,,Ik heb er de hel in een notendop gezien. Op afstand was mortiervuur te horen. In een klein en volledig verlaten stadje nabij het front had het Iraakse leger samen met coalitiepartners in een particulier woonhuis provisorisch een eerstehulppost met operatiekamer ingericht. Alles herinnerde aan de op de vlucht geslagen bewoners: van het bloemetjesbehang tot het tafelkleedje. Overal bloedsporen. Die ochtend waren er net acht zwaargewonden binnengebracht. Twee hebben het niet gered. Dat laat je niet koud. Ik heb met twee gewonde militairen gesproken. Ik vroeg aan een van die mannen: 'Do you wanna go home?' Hij zei: 'My unit is my home.' Dat dwingt zoveel respect af. Hij wilde met de scherven die nog in zijn lijf zaten terug naar het front.''

Wanneer is het zaadje voor uw politieke belangstelling geplant?

Logo Volledig scherm © Marie Cécile Thijs ,,Ik was me daar op dat moment niet van bewust, maar de periode waarin ik als 23-jarige voor de Europese Commissie naar Letland ging, heeft een grote impact gehad. Als je daar woont, komen de geschiedenisboekjes tot leven. Letland was net los van de Sovjet-Unie, maar nog volop bezig met de erfenis daarvan. Wat vijftig jaar Sovjet-overheersing met een land doet: een gebrek aan onderhoud, die totale verwaarlozing van platteland en stad heeft mij enorm aangegrepen. Maar ook de argwaan in de samenleving. Pas toen ik in Nederland terug was, snapte ik wat die ervaring met me deed.''



U hebt een enorm plichtsbesef. Waar komt dat heilige moeten vandaan?

,,Ik ben wie ik ben. Ik heb een enorm doorzettingsvermogen en hou niet van opgeven. Ik word ook weleens moe van mezelf, maar dit is blijkbaar wie ik ben. Zet mij achter een kassa en ik probeer uit te zoeken hoe die werkt.''



Als minister begon u op kousenvoeten. Zo erg dat we u niet meer herkenden.

,,Dat klopt, op bepaalde momenten was dat zo. Er gebeurde heel veel in mijn eerste jaar, er vielen ook een paar flinke lijken uit de kast. Als je dat naar buiten brengt met de bedoeling om zo transparant mogelijk te zijn, krijg je de volle laag. Dat maakte mij voorzichtiger dan ik van nature ben. Totdat VVD-Kamerlid Han ten Broeke zei: 'Wat is er gebeurd met de spontane Jeanine waar we allemaal zo van houden?' Dat vond ik zo heftig. Dat was het moment dat bij mij de knop om ging. Ik dacht: kom op, hé! Als Kamerlid sprak ik veel makkelijker. Eenmaal minister raakte ik een beetje verkrampt, maar na het eerste jaar kwam ik daar ook weer uit. Gelukkig.''

Quote Ik heb gewoon geen pokerface

Hoe kan een emotionele vrouw met een gezicht dat boekdelen spreekt aarden tussen militairen met geheimen, dubbele agenda's en pokerfaces?

,,Dat open boek valt wel mee. Maar dat je de emoties van mijn gezicht kan aflezen, dat is helaas nog steeds zo. Ik heb gewoon geen pokerface. Er zijn mensen die vinden dat het beter is om dat wel te hebben als politicus.''



Het ministerie van Defensie gaf zelden fouten toe en is extreem behoedzaam. U hebt Defensie een menselijker gezicht gegeven.

,,Het is lastig te oordelen over mijn voorgangers. Ik heb geen zin dingen weg te moffelen, want het komt toch terug. Zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld, zoals werknemers die met chroomhoudende verf hebben gewerkt of onvoldoende nazorg na een missie vele jaren geleden, dienen zich vroeg of laat aan. Dat hoort ook bij je werkgeversverantwoordelijkheid. We hebben een rijk en soms ingewikkeld verleden waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag zichtbaar kunnen zijn. Met de meeste mensen gaat het goed. Maar als een individu zich niet gehoord voelt, kunnen er dingen misgaan. Wat Defensie in het verleden deed, was de zaken heel afstandelijk juridiseren. Als jij met je ziel onder je arm loopt, je hebt pijn of verdriet of zelfs een trauma, dan heb je daar niets aan. Dan help je iemand alleen maar verder in de ellende. Dat gebeurde dan ook. Dat heb ik inderdaad geprobeerd te doorbreken.''

U bent niet meer overal de jongste. Ze zeggen 'mevrouw' en 'excellentie' tegen u. In welke levensfase bevindt u zich?

Logo Volledig scherm © Marie Cécile Thijs ,,'Ze is nog zo lekker jong', dat is voorbij, ik ben helemaal niet meer jong. Dus ik ben gewoon op weg naar middelbare leeftijd.''



Waarom lacht u nu zo hard?

,,Ik hoor het mezelf zeggen. Ik heb helemaal geen issues met leeftijd, echt niet. Ik was 30 toen ik het Europees Parlement inging, dertien jaar geleden. Het is toch mooi, ouder worden? Het is een enorm ontwikkelproject. Ik kan niet tegen geneuzel en getreuzel, ik heb een kort lontje. Je leert steeds beter zeven in wat je wel en niet doet en relevant vindt. Ik kan me echt afsluiten voor onzin.''



Waar blijft uw midlifecrisis?

,,Het is nog te vroeg. Ik heb helemaal geen tijd voor een midlifecrisis.''



Als je kijkt naar foto's van ministers aan het begin van een kabinetsperiode en nu, dan is er iets met ze gebeurd.

,,Je wordt ouder, je tekent. Het doet iets met je als je wordt opgeslokt. We maken er als ministers weleens grapjes over: de een is kaal geworden, de ander grijs. Heeft het te maken met een ministerschap of met het feit dat je vijf jaar verder bent in een leven? We zitten allemaal in zo'n periode. Als je van 20 naar 25 gaat, zie je niet veel. Maar als je van 45 naar 50 gaat, is het ineens een enorm verschil.''

Veel van uw leeftijdgenoten bestrijden ouderdom met botox en fillers. Bent u daartoe geneigd?

Quote Ik haat dat ik moet uitleggen dat ik geen kinderen kan krijgen ,,Natuurlijk, je bent een mens, je ziet dat je ouder wordt. Die verleiding voel ik elke dag, omdat je jezelf terugziet in de meest onmogelijke grimassen op foto's. Maar als je je als politicus daaraan verbindt, ben je voor eeuwig het botox- poppetje. Ik ga naar een schoonheidsspecialist en verzorg mezelf goed. Botox? Ik vind dat iedereen dat zelf moet weten. Ik krijg vaak te horen: 'Jij met je botox-lippen'. Ik haat dat, net zo erg als ik moet uitleggen dat ik geen kinderen kan krijgen. Ik ben met deze lippen geboren.''



U hebt reuma, hoe gaat u daarmee om?

,,Ik sta er niet bij stil. Op 7 april word ik 44. Dat is een feit. Ik vind het nog steeds een mooie leeftijd. Ik weet sinds twee jaar dat ik reuma heb. Het heeft mij een tijd beperkt omdat ik niet wist wat er aan de hand was. Dan had ik ineens een dikke knie of een verzengende pijn in mijn schouder. Nu heb ik goede medicatie, echt wonderpillen. Je kunt je dan niet veroorloven om alcohol te drinken. Dat is een killing combinatie. Ik ga liever niet mijn leven op het spel zetten.''

U bent nu vier jaar minister. Als u kijkt naar de balans tussen het ministerschap en het privéleven, hoe pakt dat uit?

,,Het was precies zoals het mij was voorspeld: het slokt je op. Maar weet je, ik krijg hier nog steeds zoveel energie van... het is echt niet altijd leuk voor mijn omgeving, dat realiseer ik me enorm. Als minister ben ik of in Den Haag of op reis, ons gezinsleven speelt zich vooral op zondag af. Een lange wandeling rond de plas of mijn man Erik-Jan die een Indiaase curry voor me maakt. Daar word ik gelukkig van. Die momenten koester ik.''

Logo Volledig scherm © Marie Cécile Thijs

Hoe houdt u uw huwelijk goed tijdens een ministerschap?

,,Door elkaar de ruimte te laten en te geven. Geen huwelijk is hetzelfde. Henk Kamp, die net als ik eens per week thuis is, zei onlangs gekscherend in een interview: 'Mijn huwelijk is een onenightstand.' Dat geeft aan hoe intensief het werk is.''



Hij zei ook: 'Dat mijn huwelijk nog goed is, heeft niet met mij te maken, maar met de inzet van mijn vrouw.'

,,Als collega's deel je weleens ervaringen. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Als ik 's avonds druk ben met mijn werktassen voor de volgende dag, focus ik daar op. Dan moet ik niet thuis zijn. Dat werk ik doordeweeks af in mijn pied-à-terre. Andere collega's vinden het wel fijn om thuis te slapen en twee uur heen en weer te rijden.



,,Maar áls ik dan thuis ben, dan ben ik ook thuis. Mijn collega-ministers hebben allemaal verschillende karakters en relaties. Er zijn partners die veeleisender zijn. Er is geen huwelijk dat staat of valt bij één wederhelft. Allebei ben je debet aan problemen. Als een ministerschap je opslokt, doe je een beroep op je partner. Dat is bij ons ook het geval. Ik vraag veel van de ander, omdat ik er niet ben. Daar moet je tegen kunnen.''



Hoe kijken uw stiefzoon en man aan tegen de komende periode: als een kans dat ze u weer terugkrijgen, of als een bedreiging?

,,Ze weten dat ik als tweede op de lijst sta. Dat vind ik een enorme eer en verantwoordelijkheid. Ze weten ook dat welke functie hierna ook volgt, het hoe dan ook veel tijd in beslag zal nemen. Want laten we wel wezen, zo zit ik in elkaar.''

Quote Je moet niet bang zijn om af te gaan of een keer te falen

U zult toch eerst met uw man hebben gesproken, pas daarna met de partij?

,,Dat was een heel kort gesprek. Ik vroeg hem: 'Wat denk jij ervan, zal ik me nog een keer kandidaat stellen?' Ik committeer me dan weer voor vier jaar aan een soort zigeunerleven: uit de koffer leven en weinig thuis zijn. Erik zei gelijk: 'Moet je doen. Als ik jou tegenhoud, wordt dat vroeg of laat een ding dat je voor mijn voeten gooit. Dat wil ik gewoon niet. Als het verkeerd gaat, gaat het niet daarop verkeerd'.''



U bent gevraagd na te denken over het fractievoorzitterschap van de VVD.

,,Mij is gevraagd niets uit te sluiten. Over mij wordt gezegd dat het fractievoorzitterschap of minister van Buitenlandse Zaken opties zouden zijn. Ik sluit helemaal niets uit. Een post als minister van Buitenlandse Zaken lijkt me waanzinnig interessant, ook omdat we nog geen vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken hebben gehad. Het lijkt me mooi. Net als Defensie gaat het over de geopolitiek, elkaar nodig hebben. Die gelaagdheid in de mondiale verhoudingen vind ik mooi.



,,Het fractievoorzitterschap is ook een prachtfunctie. Maar daar gaat de nieuwe fractie over. Het zijn toch unieke kansen allemaal? Eerst maar eens de verkiezingen afwachten, en ik ben ook nog minister van Defensie. Voor een herbenoeming hier op Defensie: ik zou er morgen voor tekenen.''



Over het geringe aantal vrouwelijke fractievoorzitters hebt u gezegd: er zijn genoeg capabele vrouwen, maar ze moeten wel willen.

,,Ik loop in ieder geval niet weg als iets moeilijk wordt. Of het nou een ministerschap is of een fractievoorzitterschap. Ik werd de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Als politicus moet je een keer goed op je gezicht kunnen gaan, dat hoort bij je verdere ontwikkeling. Dat is soms pijnlijk en jammer. Als je onderuitgaat en je komt weer overeind, dan is dat goed nieuws. Angst is een slechte raadgever. Je moet niet bang zijn om af te gaan of een keer te falen. Het is een mooie test.''