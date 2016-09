Je ziet meer zon met je kop boven het maaiveld

'Kijk papa! Ik heb een mooie tekening gemaakt!' Ze staat met glanzende ogen naar je te kijken. Tekening in de lucht. Ogen vol verwachting. Je weet dat er maar één antwoord mogelijk is. 'Inderdaad schat. Wat een mooie tekening!' En je meent het.



Allebei hebben we een dochter van net vier en dus gebeurt het ons bijna elke dag. Daar staat ze, trots op wat ze heeft gefabriceerd en wachtend op onze zegen erover. Ze weet dat ze een mooie tekening heeft gemaakt en tóch is de tekening pas echt mooi als ook papa of mama dat vindt. Vier jaar oud pas en nu al haalt ze haar goedkeuring van buiten zichzelf. Zoals zo'n beetje iedereen dat doet.



Het ingewikkelde is dat we dat blijven doen. De kindertekening voor papa of mama gaat eigenlijk nooit meer weg. Hooguit verandert het wat van vorm. Maar kijk eens om je heen: hoeveel mensen proberen aan de wereld te laten zien dat ze heus iets moois hebben getekend? Dat ze een mooie auto rijden. Dat ze voldoende likes hebben op hun facebookpost. Dat hun tuintje er zo goed bijligt. Dat ze ertoe doen. En dat anderen dat zien.



De Australische verpleegster Bronnie Ware ontdekte dat die kindertekening uiteindelijk een onding wordt. De mensen in haar kliniek waren oud en ziek en Bronnie vroeg ze waar ze in hun leven nu het meeste spijt van hebben. Eén antwoord kreeg ze het vaakst te horen: 'Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden, en niet het leven dat anderen van mij verwachtten.'



Het is een leuk onderzoek bij jezelf. Welke dingen in je leven doe je nu eigenlijk omdat je dat zelf zo wilt? Of ben je maar gewoon carrière gaan maken 'zoals dat van je verwacht werd'? Of ben je maar gewoon getrouwd, omdat dat van je verwacht werd? Aan wiens verwachtingen probeer je dan te voldoen? Die van je ouders? Of van de kerk? Of de meester op school? En waarom eigenlijk?



Het wordt interessant wanneer je ontdekt dat er een verschil zit tussen wat jijzelf het liefste wilt en de verwachtingen van buitenaf die je tot nu toe hebt geprobeerd waar te maken. Onze dochters zijn misschien wat te jong om over die dingen na te denken en de patiënten van Bronnie Ware realiseren zich het te laat om er nog iets aan te kunnen veranderen. Maar jij zou zomaar eens precies op tijd kunnen zijn.



