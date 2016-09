Jetskiër en kanoërs redden verdrinkende kangoeroe

Op de video, gemaakt met een actioncamera op de jetski, is te zien hoe het beestje aan zijn staart uit het water wordt getild door een man in een kano. De persoon op de jetski neemt het spartelende dier over. Hoe hij in de oceaan terecht kwam is onbekend.



Soms zwemmen kangoeroes omdat ze een oversteek willen maken. Ook kan een soortgenoot hem het water in hebben gejaagd. Dit is een aanvalstechniek van kangoeroes die zich bedreigd voelen. Ze jagen de ander het water in tot borsthoogte en verdrinken de tegenstander. Gelukkig liep het voor 'Joey', zoals de kangoeroe wordt genoemd in het filmpje, goed af.