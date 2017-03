Jeugdbendes kosten bakken met geld

Ellende

Het onderzoek - door bureau Cebeon - is gebaseerd op jeugdbendes in één grote Nederlandse gemeente. De maatschappelijke kosten per bende zijn waarschijnlijk nog hoger, omdat de schade is berekend voor een periode van vijf jaar. Jongeren die de rest van hun leven in de criminaliteit blijven zitten, veroorzaken mogelijk nog veel meer financiële ellende. Met het onderzoek wil het ministerie in kaart brengen welke problemen criminele jongeren veroorzaken.



,,Het levert geld op om te voorkomen dat jongeren overlast geven en doorgroeien tot criminelen'', zegt Ferwerda. ,,In Amsterdam worden nu al broertjes en zusjes van criminele jongeren benaderd door hulpverleners. Des te vroeger je erbij bent, des te beter.'' Ook worden in de hoofdstad andere basisschoolleerlingen opgespoord die het risico lopen om op het verkeerde pad te belanden.



Het aantal problematische jeugdbendes in Nederland is in de periode 2009-2014 flink afgenomen. ,,Of die afname de afgelopen jaren heeft doorgezet, is onbekend'', zegt Ferwerda. ,,Sinds 2014 wordt dat niet meer landelijk bijgehouden.''



Afgelopen jaar kwamen twee problematische jeugdgroepen uitgebreid in het nieuws. In de Zaandamse wijk Poelenburg zorgden 'treitervlogger' Ismail Ilgun en zijn vrienden voor overlast. In Maassluis was een groep rellende hangjongeren verantwoordelijk voor een reeks bedreigingen en vernielingen.