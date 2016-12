Jonge Klare

U kent me inmiddels al een paar maanden, en weet dus dat ik graag de vloer aanveeg met achterlijke marketinggebbetjes voor mannen, dan wel vrouwen. Zo was er natuurlijk de wasemulsie voor je vagina die tienermeisjes moesten gebruiken omdat ze anders last zouden krijgen van onaangename geurtjes daar beneden.



Maar u zou me ook moeten zien, elke keer wanneer ik de slogan 'Jupiler: mannen weten waarom' hoor. Alsof vrouwen met grote vraagtekens in de ogen een flesje bier aan de lippen zetten. Alsof mannen alleen van bier kunnen genieten wanneer er een sfeertje omheen hangt dat zegt: jij bent een echte man, met je echte mannenvrienden. Vrouwen begrijpen je niet. Dus ga maar lekker met je vrienden het bos in, om een everzwijn te vangen en een groot vuur te maken, terwijl je vrouw thuis de zoete witte wijn achterover klokt omdat zij toch niet snapt waarom.



Hou toch op, marketingmensen. Echte mannen hebben geen bier nodig om zich stoer en onafhankelijk te voelen. Overigens stel ik de 'waarom'-vraag bij bier vooral de ochtend nadat ik bier heb gedronken.

Maar goed, echte mannen hebben dus bier. En wat krijgt de echte vrouw? Een vriend kwam deze week met het antwoord aanzetten. Die krijgt tegenwoordig Mama's Moment, een drankje van babyspullenproducent Lief: 'Het fruitdrankje voor de actieve vrouw.' Boordevol vitaminen en voedingsstoffen voor de moeder, in de smaken sinaasappel-passievrucht en aarbei-limoen.



Ik vroeg me af of dat met port of met gin zou zijn, maar er blijkt dus helemaal geen drank in te zitten. Begrijpelijk voor zwangere vrouwen en zij die nog borstvoeding geven, maar als ik even voor alle jonge moeders mag spreken: die denken na een lange dag diarreebillen afvegen, kiekeboe spelen en halfopgevroten ligakoeken uit de convectorput gepulkt te hebben niet: ik heb echt behoefte aan de verfrissende smaak van aloë vera. Ja lekker, als de licht verdovende smaak van alcohol er ook maar doorheen te proeven is.

Dus, lieve marketeers. Als jullie dan toch zo graag iets speciaals voor moeders willen maken, kom dan niet aanzetten met een fruitsapje dat smaakt naar bodylotion. Geef ons een jonge klare. Moeders weten waarom.