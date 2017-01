Jongeren weten bibliotheek steeds vaker te vinden

Dat blijkt uit de bibliotheekmonitor die minister Jet Bussemaker (Cultuur) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In de tijd dat digitale boeken in opkomst zijn, gaat het tegen de verwachting in goed met de 770 bibliotheken en 288 afhaalpunten in ons land. De Koninklijke Bibliotheek, die de cijfers over 2016 voor volgend jaar inventariseert, zegt over afgelopen jaar hetzelfde beeld te zien. ,,De trend is helder: de jeugdgroei zet door", zegt hoofd bibliotheekstelsel Jos Debeij.



Uit de cijfers over 2015 blijkt ook dat bibliotheken zich steeds vaker ontpoppen als buurthuis. Er worden niet alleen boeken uitgeleend, maar ook een recordaantal debatten en lezingen gehouden. Werd er in 2014 72.000 keer een activiteit georganiseerd in een bibliotheek, in 2015 steeg dat aantal naar 82.000 keer.



Zorgen

Minister Bussemaker erkent dat er zorgen zijn geweest over de toekomst van de biebs. ,,De bibliotheek heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Het is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen geworden. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat."



De bibliotheken hebben zware jaren achter de rug. Het aantal locaties waar boeken uitgeleend konden worden nam af en sinds 2011 nam het aantal leden van bibliotheken gestaag af. In 2015 werd die trend een halt toe geroepen. Weliswaar daalde het aantal volwassenen dat lid is van de bieb licht, maar het aantal jeugdleden nam met 2 procent toe naar 2,3 miljoen.