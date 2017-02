In een complexe massamaatschappij als de onze is het onmogelijk om aan al deze eisen te voldoen. De eenvoudige normen die we onze politici opleggen, passen niet bij de warrige tijd waarin we leven. Hoe ingewikkelder het bestaan, aldus De Bruijn, hoe groter de behoefte aan eenvoudige antwoorden: 'Eenvoud in de zin van consistentie, daadkracht, duidelijkheid, doen wat je belooft. Het hedendaagse verhaal over politici zegt zo meer over onze behoefte aan houvast, dan over de werkelijkheid van het besturen. Het is politieke esoterie.' In deze analyse is niet de politicus een principeloze draaier, maar de kiezer een verongelijkt kind.



De kwalijke rol van de politiek zelf laat De Bruijn buiten beschouwing. Niet alleen de irreële eisen van de burger zijn debet aan het slechte aanzien van de politiek, de politiek maakt zichzelf óók voortdurend verdacht. Jan Peter Balkenende bracht zijn eigen metier grote schade toe toen hij Wouter Bos aanviel met de woorden 'u draait en u bent niet eerlijk'. Bos, zelf gepokt en gemazeld in Den Haag, noemde de doorrekening van een opponent eens 'Haagse plaatjes'. Herstel van vertrouwen in de politiek begint met vertrouwen van de politiek in zichzelf.



Niettemin zijn er politici die zich op wonderbaarlijke wijze onttrekken aan de bestuurlijke malaise. De corrosie van het politieke bedrijf raakt hen niet, ze geven de indruk van morele onkreukbaarheid. Pieter Winsemius, André Rouvoet, Ahmed Aboutaleb, Eberhard van der Laan en momenteel Klaas Dijkhoff zijn zomaar wat voorbeelden van intelligente, daadkrachtige bestuurders, handelend naar eigen bevinding en niet uitsluitend om de kiezersgunst.



Naar Eberhard van der Laan in het bijzonder gaat nog altijd mijn diepe bewondering uit - om zijn burgemeesterschap maar ook omdat hij in zijn ministerjaren als een van de weinigen polemiseerde tegen Geert Wilders en hem uitdaagde tot debat. Wilders durfde het niet aan, omdat zijn povere deuntje slechts uit volume bestaat, en daarom steeds harder moet klinken om nog werkzaam te zijn.



Tussen al het slechte nieuws deze week was het slechtste nieuws wel dat Van der Laan uitgezaaide longkanker heeft. Ik steek een agnostisch kaarsje voor hem op en vraag om zijn behoud.