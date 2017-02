Kamer: Schrap heffing voor rijke oudere in tehuis

Omstreden Dako­ta-pijp­lei­ding mag worden afgebouwd

2:24 De US Army of Engineers hebben een vergunning gekregen om het laatste deel van de Dakota-pijpleiding aan te leggen. President Trump had al per decreet besloten dat de omstreden pijpleiding er moest komen, ondanks aanhoudende protesten van indianenstammen en klimaatactivisten.