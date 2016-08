Kameraden pruikenleidster bewaken deur rechtszaal

Z. is donderdag met zes vrienden uit extreem linkse kringen verschenen bij de rechtbank in Amsterdam. De 'kameraden' van Lianne bewaken zelfs de deur van de rechtszaal nu de zaak achter gesloten deuren mag worden behandeld. Eén stap in de richting en ze snauwen je een fel 'oprotten' toe. ,,Jij mag er niet in." Alleen de vriendin van Lianne heeft toestemming de zaak rond Lianne's uitlevering aan Duitsland binnen te volgen.



Gesloten deuren

Omdat het hier om een uitleveringsverzoek gaat en Z. verdachte is in Duitsland, heeft de rechter ingestemd met het verzoek om de zaak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Mocht Z. worden uitgeleverd aan Duitsland, dan wordt haar zaak daar waarschijnlijk wel openbaar behandeld.



De uitspraak over haar uitlevering, die waarschijnlijk over twee weken volgt, mag ze in vrijheid afwachten.



Blonde pruik

De 29-jarige vrouw zou tijdens meerdere gewapende overvallen een pruik met kort blond haar hebben gedragen. Ze werd begin juli in hartje Amsterdam van straat geplukt door een speciaal arrestatieteam, op verzoek van de Duitse justitie.



Bij twee bankovervallen is haar dna aangetroffen, meldt het Duitse Openbaar Minister. Het dna werd onder meer gevonden op gaspistolen die in een openbaar toilet lagen. Justitie in Duitsland bevestigt ook dat de pruikenbende wordt verdacht van drie andere bankovervallen in Aken: in juli 2012, juli 2013 en november 2014.



Doodsangsten

In november 2014 sloeg de bende, verder onder meer bestaande uit de Portugees Adérito Neto (58) en de Oostenrijks-Italiaanse Lisa D. (35) de grootste slag: bij de overval van de Pax-bank in Aken werd ruim 300.000 euro buitgemaakt. De bende wist zich 's ochtends vroeg in te laten sluiten in het pand. De bankmedewerkers die binnenkwamen werden één voor één onder schot gehouden en vastgebonden. Dorfer en Soares Neto zitten beiden in voorarrest.



,,Het was een extreme bankoverval, waarbij mensen doodsangsten uitstonden", zei woordvoerder Sebastian Fiedler in Duitse media. ,,Een bankoverval van dit formaat zie je zelden." Hij beschrijft de bende als zeer professioneel.



Kameraad

De vrouw is geboren in Amsterdam maar 'zwierf rond door Europa'. Ze is klein (1.65 meter) en zéér dominant. In de krakerskringen waarin ze rondhangt, noemen ze haar 'kameraad'.



Na haar aanhouding trok ook een groep van zo'n zestig demonstranten in het centrum van Amsterdam naar het hoofdbureau van politie. Ze lieten met onder meer vuurwerk en spandoeken hun ongenoegen blijken over de aanhouding van hun 'anarchistische kameraad.'



De uitspraak is over twee weken.