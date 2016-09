Kamerlid DENK weigert Israëlische premier hand te geven

Netanyahu bracht een bezoek aan het parlement in Den Haag. Toen hij de hand uitstak naar Kuzu, bleef die geste onbeantwoord. Netanyahu draaide daarop zijn gezicht weg. Zo is goed te zien op de foto's die van het moment werden gemaakt.



Kuzu droeg een button met daarop de Palestijnse vlag. Hij is het niet eens met de Israëlische behandeling van de Palestijnen in de regio en de bezetting van Palestijns gebied door Israël.



Kuzu wilde naar eigen zeggen met zijn actie laten zien dat er grote groepen in Nederland zijn die het niet eens zijn met het dagelijkse fundamentele onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan. Hij noemt het daarom ook een schande dat de rode loper is uitgerold voor Netanyahu.



Ramzalig

GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff ging niet naar de bijeenkomst met Netanyahu. Hij twitterde dat dit het 'rampzalig beleid' tegenover de Palestijnen niet zal veranderen. ,,Meer druk op Israël en sancties zijn nodig'', aldus Grashoff.



PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes was er wel. Hij liet via Twitter weten dat het een lang maar teleurstellend gesprek was met Netanyahu. ,,Conflict schuld van iedereen behalve van Israël'', aldus Servaes over de inhoud.