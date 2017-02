Kan leraar maar beter zwijgen voor de klas?

De leraren en schoolleiders zien zelf een mogelijke oplossing van het probleem in het afschaffen van bijzonder onderwijs, zodat er alleen nog maar openbare scholen zijn. De SP is het daarmee eens. ,,Gesubsidieerde apartheid", oordeelt Kamerlid Jasper van Dijk. ,,Islamitische, Joodse en christelijke scholen zijn te vaak eilandjes met maar één exclusieve groep leerlingen. Daar moeten we vanaf."



In de scholen

Christelijke partijen vinden dat niet de juiste oplossing. ,,Het probleem is niet het bijzonder onderwijs, het probleem van segregatie zit bínnen de scholen", stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wijst erop dat bijzondere scholen in de grote steden net zoveel allochtone leerlingen opnemen als openbare. ,,Wie denkt dat dit wangedrag op te lossen is door het bestrijden van segregatie, leeft in een droomwereld. Het kwaad zit 'm in de leerlingen zelf."



Ondervraagde leraren zien dat deze leerlingen (én hun ouders) willen vasthouden aan de eigen waarden en normen. Docent Groen noemt als voorbeeld dat sommige kinderen uit moslimgezinnen niet mee mogen op schoolkamp. ,,Ouders zeggen dat het eten niet op de juiste manier wordt bereid, maar we houden daar juist rekening mee. Tijdens de kerstviering staan de tafels vol gerechten uit alle windstreken. Dat is leuk, maar ook daaraan mag een enkeling niet meedoen. We voeren dan een fiks gesprek met de ouders, maar op de dag van de viering wordt de leerling dan - heel kinderachtig - ziek gemeld."