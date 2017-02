'Kanker is een cadeau'

We krijgen allemaal cadeaus in ons leven waar we niet op zitten te wachten. Omdat je ontslagen wordt bijvoorbeeld. Of omdat je grote liefde je verlaat. Of omdat je kind ziek wordt. Niemand die om die dingen vraagt. En je krijgt ze toch. Jip was 20 toen hij botkanker kreeg en ons iets vertelde dat onze kijk op het leven voor altijd zou veranderen. Hij werd kaal van de behandelingen. Zijn arm werd weggehaald en later een long. Hij zei: ,,De ziekte heb ik en die gaat niet meer weg. Het enige dat ik kan doen, is ernaar kijken als een cadeau." Jip had er niet om gevraagd en niet voor gekozen en toch was het daar, recht voor zijn neus, onvermijdelijk, onverbiddelijk. Je snapt vast onze eerste reactie: hoe kan zoiets vreselijks als zo'n ziekte nu ooit een cadeau zijn? Hij legde het aan ons uit. In ieder leven gebeuren dingen waar je niet voor kiest. Wat je vervolgens geneigd bent om te doen, is om in gevecht te gaan met die dingen. Ze hadden er niet mogen zijn. Je accepteert ze niet. Je hebt iets op je pad gekregen en het enige dat je doet, is proberen het weg te maken.

Je kunt ook anders naar de gebeurtenis kijken. Omdat je de gebeurtenis zelf niet meer kunt veranderen, kun je nog wel veranderen hoe je ermee omgaat. Want, hoe lastig of verdrietig ook, in alles schuilt iets moois. Jip wilde graag een lange reis maken door Afrika met zijn vader. Het was zijn ziekte die hem dwong het ook daadwerkelijk te doen. Jip wilde graag iets veranderen in de manier waarop scholieren met tegenslag omgingen - en het was zijn ziekte die hem bij scholen binnenbracht. Jip wilde graag spreken op een TEDx-conferentie, een boek schrijven, via televisie een miljoen mensen inspireren in BNN's Over Mijn Lijk. Hij heeft het allemaal gedaan. Omdat hij ervoor koos zijn cadeau uit te pakken. Hij had het nu eenmaal tóch gekregen en verpakt in die rotziekte, zat zijn mooiste leven.



Op zijn begrafenis, deze week precies vijf jaar geleden, liet Jip een boodschap achter. Hij vroeg alle aanwezigen om niet met hem mee te sterven. Rouw niet, was zijn verzoek, maar doe er iets mee dat jij nog leeft en ik niet. Pak mijn cadeau uit, zei hij - en maak je leven precies zo mooi als jij het wilt. Het is het startpunt geweest voor veel grote veranderingen in duizenden levens, waaronder dat van ons. Jips boek is trouwens gratis te downloaden op iTunes. Hoe het heet? Kanker is een cadeau.