Kerstvakantie leuk houden? Ga wat doen!

8 tips voor een huis met kinderen zonder ruzie

1. ,,Doe wat bij je past. Laat het idee los dat het altijd heel leuk moet zijn, met van die Libelletaferelen met kinderen die keurig aan tafel zitten. Dat is in de praktijk lang niet altijd zo'', zegt Bronsveld terwijl Lise de glitters in de make-up wrijft.



2. Bronsveld: ,,Een simpele en heel doeltreffende tip is om ze broertje of zusje te noemen in plaats van bij hun naam. Dus niet: 'Wil je dat voor Mees pakken', maar: 'Wil je dat voor je broertje pakken'. Een broertje is heel speciaal, als je dat steeds benoemt voelen ze dat ook. Er komt een gevoel van trots als je hoort dat jóuw broer zijn zwemdiploma heeft gehaald. Wie trots is, maakt minder ruzie.''



3. Teeling: ,,Als je kinderen veel ruzie hebben is het verstandig om in ieder geval 's ochtends iets samen met je kinderen te doen. Dat kan tien minuten of twee uur zijn, dan zijn ze weer op elkaar afgestemd en kunnen ze de rest van de dag samen spelen. Kinderen willen gewoon aandacht van hun ouders. Dus maak een programma. Samen schaatsen of pak de trein naar het volgende dorp, drink er koffie en ga weer terug. Of naar de bieb of zwemmen.''



4. Bronsveld: ,,Laat de kinderen samen iets spannends doen. Voor de eerste keer samen naar de winkel of stimuleer een onderling logeerpartijtje.''



5. Bronsveld: ,,Twee weken alleen met je kinderen, daar wordt niet iedereen blij van. Doe wat met andere gezinnen of familie. Maak samen uitjes.''



6. Teeling: ,,Logeerpartijtjes, breng ze weg naar opa en oma, dan kunnen de ouders weer opladen en de volgende dag doe je weer iets samen.''



7. Bronsveld: ,,Hou een open mind. Als je 's ochtends al denkt: ze zullen wel heel de dag ruzie maken dan gebeurt dat ook. En soms is er gewoon ruzie. Dat hoort erbij.''



8. Teeling: ,,Ben niet te panisch als ze eens wat langer achter hun schermpje zitten. Het is ook voor de kinderen vakantie en dan is het lekker als je je terug kunt trekken in je eigen wereld.''