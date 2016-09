Khadija Arib stemt nu zelfs PVV mild

Ze zou 'te onervaren zijn'. Een 'ruziemaker', een 'slecht manager' en er waren klachten over haar 'Marokkaanse tongval'. Maar zie nu eens: aan het begin van een nieuw parlementair jaar, 237 dagen na de uitverkiezing van PvdA'ster Khadija Arib als voorzitter van de Tweede Kamer is alle (openlijke) kritiek verstomd. Ze straalt 'rust uit', zeggen Kamerleden, ze 'voelt het debat goed aan' en is 'op het juiste moment streng'.



,,Het is eigenlijk veelzeggend dat er niet over haar functioneren wordt gesproken'', zegt SP'er Michiel van Nispen. ,,Dat is net als met een scheidsrechter bij het voetballen, als ze niet over je spreken, dan is het goed.''



Mickey Mouse

Een ander Kamerlid nuanceert het enthousiasme wel. ,,Al had je Mickey Mouse in die stoel gezet, na Van Miltenburg had iedereen het beter gedaan."



Van Miltenburg stapte op in de nasleep van de zogenoemde Teeven-deal. Hoewel er dus snel een nieuwe voorzitter moest komen, was de aanstelling van Arib zeker geen een-tweetje. Sterker, er ontstond zelfs een soms lelijk moddergevecht om de positie.



De VVD liet weten meer te zien in PvdA-kandidaat Roos Vermeij, maar Arib zei binnenskamers koste wat kost een gooi te willen doen naar het voorzitterschap. In de media lieten tegenstanders zich gretig interviewen over hun bezwaren, maar na vier stemrondes bleef Arib toch overeind.