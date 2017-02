Wat doe je als de grote verkiezingsdebatten nog even op zich laten wachten? Wat doe je dan, wanneer je als een gekooide tijger rondjes in je hok loopt, klaar om aan te vallen? Dan zet je een advertentie in de krant.



Rutte introduceerde zo zijn 'normaal doen' adagium, de PvdA kwam vorige week met een oproep voor een samenleving waarin we het samen gaan rooien en op Valentijnsdag kwam de SGP met een brief van Kees van der Staaij over de liefde. 'Kies Elkaar' is de leus. Een oproep om een beetje je best te doen voor je relatie. 'Investeer in je relatie! Juist omdat relaties nooit perfect zijn en overal wel eens teleurstelling of verdriet is', schrijft Kees. Verras daarom je geliefde eens. Niet alleen met een bos bloemen, 'maar door ook een keer de stofzuiger te pakken terwijl je daar eigenlijk een hekel aan hebt'.



Ik ben het helemaal met Kees eens. Je hebt van die stellen die elkaar jaar in, jaar uit gepassioneerd aflebberen, maar voor de meeste stervelingen is de liefde iets waar je zo nu en dan wat aan moet doen.



Een prachtige boodschap, zo op Valentijnsdag. Kees positioneert zich als een politieke Robert ten Brink. Een warme man die om je geeft. Slim ook, om er iets ludieks over een stofzuiger in te zetten. Dan kunnen we daar met elkaar grapjes over maken, zodat we minder praten over het feit dat Kees van der Staaij zijn barmhartigheid wel beperkt blijft tot christelijke heterostellen. Dat we dat 'kies elkaar' misschien iets minder letterlijk moeten nemen dan dat het er staat. Ja, kies elkaar, maar alleen als je voldoet aan de eisen die de SGP aan een gezonde relatie stelt.



Zo'n advertentie in de krant is de uitgelezen kans om jouw partij als een verbindende club neer te zetten. Schrijf een paar algemeenheden op, en men kan het onmogelijk met je oneens zijn. En dan lijkt de SGP ineens een heel redelijke club die zich vooral om jouw liefdesleven bekommert. Hoe lief. Maar bij deze brief van Kees kan ik iedereen aanraden niet te vergeten wat de SGP nou écht bedoelt.