Kiezers moeten weten waar ze aan toe zijn

Toen Sylvana Simons zich bij politieke beweging DENK aansloot, verbaasde ze vriend en vijand - een vrijgevochten feminist heeft immers weinig te zoeken bij conservatieve kwezels. Daar dacht de gewezen televisiepresentatrice zelf anders over. Ze ging het avontuur aan, met een hoop kabaal, om er vervolgens, zeven maanden later, alsnog achter te komen dat ze wellicht niet op haar plek was. En nu splitst zij zich dus af van de afsplitsing.



Politiek is een entertainmentsindustrie geworden en dankzij de sociale media zit iedereen op de eerste rij, oog in oog met amateuristische clowns, maar we moeten niet vergeten dat Sylvana Simons met haar vroegtijdig vertrek iets blootlegt. Hoewel DENK het afgelopen halfjaar ons telkens wilde doen geloven dat de beweging er voor alle minderheden is, heerste er kennelijk een taboe op een aantal onderwerpen.



Simons zegt hierover: 'DENK houdt rekening met een conservatief deel van de achterban.' In de praktijk kon ze dus weinig doen voor bijvoorbeeld de lhbt-gemeenschap, omdat de vrome achterban van haar oude club niet even progressief over homoseksualiteit denkt. En dat is ook niet raar: bij de SGP zullen ze ook niet zo gauw een vrouw aannemen die zich hard maakt voor de rechten van deze mensen. Dat is nu eenmaal het profiel van de partij.