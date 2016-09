Kindermiljoenennota: meer geld voor defensie en natuur

VN komt met document over vluch­te­lin­gen­cri­sis

16:12 Wereldleiders uit 193 verschillende landen hebben in New York een document ondertekend dat een gecoördineerde aanpak van de vluchtelingencrisis voor alle lidstaten van de Verenigde Naties vastlegt. Dit hebben zij gedaan tijdens een Algemene Vergadering van de VN over de crisis.