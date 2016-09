Klatergoud en kopzorgen op de apenrots

Wantrouwen

Het onderling wantrouwen is bovendien enorm. Niet in de laatste plaats omdat de rangorde binnen de partij aan het schuiven is gegaan. De getrouwen van Wilders zijn definitief niet dezelfde meer.



Fleur Agema is vicefractievoorzitter af en volgens ingewijden in de hiërarchie gedaald. In mailverkeer dat het AD mocht inzien, schildert Wilders haar af als 'dommer dan dom'.



Martin Bosma, sinds lange tijd 'rechterhand', lijkt het enigszins verbruid te hebben bij Wilders. Die kiem hiervoor zou zijn gelegd toen Bosma - tegen de zin van Wilders - zijn boek over Zuid-Afrika lanceerde. ,,Pas op met Martin Bosma'', mailde Wilders een partijgenoot destijds.



Zowel Agema als Bosma zagen zich ingehaald worden door oud-ambtenaar Sietse Fritsma -nu vicefractieleider - en Barry Madlener. Naar verluidt moet Madlener als een 'klusjesman' zorgen voor de fractiediscipline, waar muiterij - denk aan Hero Brinkman, Louis Bontes of Marcial Hernandez - nogal eens voorkwam.



Wilders waardering voor zijn fractieleden lijkt evenwel niet te zijn toegenomen. Hij typeerde ze regelmatig als 'allemaal gekken', is te lezen in de e-mails.Met name de vrouwen in de PVV moeten het ontgelden. Niet alleen Agema, maar ook Reinette Klever en Lilian Helder. Wilders typeert Helder in een mail 'als gek genoeg' om tussentijds de fractie te verlaten. Een vertrouweling van Wilders schampert in een mail aan zijn leider op de vrouwen in de fractie. Die hebben 'hormoon- en stemmingswisselingen'. Over Reinette Klever luidt de klacht aan Wilders: ,,Ze huilt te veel en zegt te vaak ermee te willen stoppen.''



Illustratief voor dat wantrouwen is hoe het verkiezingsprogramma openbaar werd. Vorige maand kwam even na 17.30 uur in de e-mailboxen van de twaalf leden van de PVV-fractie dat programma binnen. Wilders mailt dat hij het een uur later via zijn Facebook-pagina wereldkundig zal maken. De strekking van de mail is verder: dan weet je dat. Het is niet de bedoeling dat er 'commentaar' op teruggemaild wordt, schrijft Wilders nog, die donderdagmiddag de 25ste augustus.



Het A4-tje heeft hij vooral met twee andere leden opgesteld. Waar bij partijen doorgaans maanden van besprekingen aan voorafgaan, wordt het merendeel van de PVV-fractieleden net zo verrast als de rest van Nederland. Hen is niets gevraagd. Wilders heeft erover slechts gepraat met Sietse Fritsma, de asielwoordvoerder, en Barry Madlener, eveneens getrouw lid. Verder was het ad hoc en vooral uit Wilders eigen gedachten geboren.



Een enkel PVV-lid beklaagt zich erover tegen de pers. Al is er onderling niet over gemopperd. Die reden is praktisch, erkent een PVV'er. ,,De kieslijst voor de verkiezingen moet nog worden opgemaakt. Het is nu niet verstandig om mensen boos te maken.''