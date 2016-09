Klijnsma biedt beetje hoop op afwenden nieuwe pensioenkortingen

Een aantal grote pensioenfondsen, waaronder ambtenarenpensioenfonds ABP, heeft momenteel op papier te weinig geld in kas om nu en in de toekomst aan alle deelnemers pensioen te kunnen uitkeren. Hun zogeheten dekkingsgraad is te laag. In het voorjaar dreigen daardoor nieuwe kortingen op de aanvullende pensioenen, de AOW neemt wel toe.



Als de getroffen pensioenfondsen de pijn over meer jaren mogen uitsmeren of pas later maatregelen hoeven te nemen, kunnen die kortingen nog even achterwege blijven, is de gedachte van onder meer PvdA en FNV, ,,Ik wil in kaart laten brengen wat de effecten daarvan zijn en of dit een goed idee is", aldus Klijnsma gisteravond in het debat. ,,Al weet ik niet of het soelaas kan bieden", zo temperde zij al te grote verwachtingen.



Rekenrente

Klijnsma blijft mordicus tegen het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen, zodat dekkingsgraden automatisch zouden stijgen en de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. ,,Die knop moet je niet willen beroeren", zei ze. SP, PVV en 50Plus dringen juist al tijden aan op zo'n maatregel, omdat zij vinden dat pensioenspaarders ten onrecht de dupe worden van de lage rentestand, als gevolg van het royale opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. ,,De rekenrente wordt kunstmatig laag gehouden", vindt 50Plus-leider Henk Krol.



Klijnsma houdt echter vol dat draaien aan de rekenrente onmiddellijk tot gevolg heeft dat generaties die nog pensioen opbouwen de dupe zijn. Zij krijgt daarvoor steun van een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66. Het CDA meent wel dat het kabinet er in Europees verband op moet zorgen dat het gewraakte opkoopbeleid van de ECB stopt.



De FNV dringt bij het kabinet aan op snel ingrijpen om kortingen te voorkomen. Ook eist de vakbond dat het kabinet iets doet aan de rentegevoeligheid van het pensioenstelsel. ,,Jong en oud worden de dupe van de huidige lage rentestand en de regels waarmee fondsen moeten werken," zegt FNV-pensioenbestuurder Han Busker.