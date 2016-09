'Klimaatafspraken bij afscheid Ban Ki-moon van kracht'

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties zei vandaag in New York dat bij zijn afscheid in december het verdrag zo goed als zeker in werking is. De zestig landen die hebben getekend, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 47,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas.



Minstens 55 landen

Tijdens de VN-conferentie in de Franse hoofdstad werd bepaald dat het verdrag in werking treedt wanneer ten minste 55 landen hebben getekend die gezamenlijk 55 procent van het broeikasgas produceren. Van die grens is de wereld nu dus nog 7,5 procent verwijderd.



De kern van de afspraken is dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graden Celsius. Verder moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden beëindigd. Dit is de belangrijkste oorzaak van de uitstoot van koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas.