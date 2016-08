Klokkenluider Monsanto krijgt twintig miljoen euro

Gesteggel over wapenstilstand Turkije en YPG

20:39 Het Turkse leger en milities van de Koerdische YPG in Syrië hebben dinsdag tegenstrijdige verklaringen afgelegd over een een staakt-het-vuren dat zou zijn bereikt. Het Koerdische persbureau Firat meldde donderdag op basis van 'militaire bronnen in de regio' dat een bestand was ingegaan. Het Turkse leger ontkende kort daarna dat er een wapenstilstand was gesloten.