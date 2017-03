Kloof in Nederland: de elite, dat is de ander

Vertrouwen bij elite



Dit wereldbeeld staat haaks op dat van de personen die zich rekenen tot de elite. Die groep wil vooral dat de regering zorgt voor een respectvolle samenleving, al is de zorg ook belangrijk. Daarnaast hechten ze - veel meer dan gemiddeld - aan duurzaamheid en gezonde overheidsfinanciën. En ze hebben veel vertrouwen in de politiek: 86 procent vindt het goed dat er een groep deskundigen is die het land bestuurt en heeft daar ook respect voor. Tweede Kamerleden achten ze in driekwart van de gevallen 'betrouwbaar'. Ze hebben ook het gevoel dat ze invloed kunnen uitoefenen op de regeringspolitiek (67 procent). De 'elite' stemt VVD, D66 of GroenLinks.



,,Die verschillen worden steeds pregnanter,'' zegt Kanne. ,,Nederland is van oudsher een egalitair land, waarin we solidair zijn met elkaar. Maar in de loop der jaren is er een kloof ontstaan. Mensen met een hogere opleiding kunnen meer invloed uitoefenen op het bestuur, wat we ook wel de diplomademocratie noemen. Mensen voelen dat. De solidariteit staat er door onder druk.''



Kloof steeds breder



Hoe erg het probleem elite-volk is, komt het best naar voren uit het antwoord op de stelling: ,,De landelijke politiek moet proberen de kloof tussen 'elite' en 'volk' te dichten". Mee eens, zegt 84 procent van 'het volk', terwijl dat bij de 'elite' slechts 54 procent is. Waar de ene bevolkingsgroep dus smacht naar meer invloed en verandering, vindt een groot deel van de andere bevolkingsgroep het allemaal wel best zoals het nu is.



En het rare is dat die kloof alleen maar breder lijkt te worden, sombert Kanne. ,,Populistische politici zeggen vaak het land terug te willen geven aan het volk. Maar slechts een derde van de ,,kiezers herkent zich in die benaming. De verschillen worden zo wel telkens benadrukt, maar het is de vraag aan welk volk het land dan moet worden teruggeven.''