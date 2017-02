Kluis neemt pakketje aannemen van je buren over

De postbode die je pakketje in de vuilcontainer stopt en maar hoopt dat je zijn bericht leest voor de bak geleegd wordt, een pakketje dat half uit de brievenbus hangt of de overburen die hun pakketje maar niet op komen halen. Herkenbaar?



Met de groeiende stroom pakketjes - zo'n 250 miljoen per jaar- groeien ook de ergernissen. ,,Natuurlijk staat een pakketje thuis laten bezorgen hoog op het wensenlijstje, maar als je plots toch niet thuis bent, ben je aangewezen op je buren", verklaart woordvoerder Ewout Blaauw van DHL. ,,De meeste buren hebben er geen problemen mee, maar we willen ook andere mogelijkheden bieden."



Naar Duits voorbeeld heeft DHL inmiddels 16 zogenoemde parcelstations aangelegd, onder meer in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, en maakt de pakketbezorger gebruik van nog eens 50 onbemande afhaalpunten die worden geëxploiteerd door afhaalcentrum De Buren.



Ben je niet thuis, dan stopt de postbezorger je pakketje in de kluis en stuurt jou een code toe. Met die code kun jij, wanneer het jou schikt, de box openen en je pakketje eruit halen. ,,Het is een oplossing waar we zeker mee verder willen. We zijn aan het uitbreiden en experimenteren met kleine boxen die je kunt bedienen met je smartphone en die via een zonnepaneel hun eigen stroom kunnen voorzien en dus overal geplaatst kunnen worden", aldus Blaauw. De pakketkluizen staan gewoon buiten, in de buurt van een metrostation, De Kuip, De Arena, Ikea, een tankstation of supermarkt.