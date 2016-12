Knetter van jeukwoorden

Zelf loopt Japke-d. Bouma al twintig jaar mee, en in die twintig jaar heeft ze op kantoor heel veel mensen ontmoet die minstens zo'n hekel aan de jeukwoorden hebben als zijzelf. Die niet willen 'aanjagen', niet 'staand willen vergaderen', die geen 'professional willen zijn', geen 'fundamenten willen leggen', of 'projecten willen borgen'. Daarmee is haar nieuwe boek 'Uitrollen is het nieuwe doorpakken' meer dan een verrassend grappige verzameling kantoorleed. Het is voor de schrijfster ook een bevrijdingsactie.



,,Neem nou dit: de hele dag wordt op kantoor aan je getrokken om 'uit je comfortzone' te komen. Waarom moeten we daar uit? Het is een denkfout. Waarom zou ik beter presteren 'uit mijn comfortzone'? Op de wc van een internationale trein, bijvoorbeeld. Nee. Moeilijk werk doe ik juist het beste als ik ín mijn comfortzone zit. Managers moeten juist helpen om mensen erin te zetten.''



Geniet je ook van jeukwoorden?

,,Uitrollen vind ik heel leuk. We rollen van alles uit zonder dat er tapijt of pleepapier in de buurt is. Zo las ik over een fitnessketen die 'de Salesforce Service Cloud gaat uitrollen'. Dat vind ik dan heel grappig. Er zijn ook risicovolle uitrollen en massale uitrollen en er wordt op kantoor zelfs elke dag uitgerold. Maar waarheen rol je dan, en wanneer stop je? En als je dan bent gestopt, waar zou het dan liggen, of rol je het dan gewoon weer terug? Vaak worden er ook nog eens concepten via een project uitgerold. Dan weet je volgens mij écht niet waar je mee bezig bent.''



Onverhuld praten wordt toch snel onbeschaafd?

,,Ik krijg vaak de reactie dat het niet anders kan. Dat het een functie heeft, al dat jargon. En dat het een nette manier is om met elkaar om te gaan. Bijvoorbeeld met 'jij zit hoog in je energie'. Dan bedoelen ze 'ik vind je vandaag heel irritant'. Of neem de directie die je 'de kans geeft om je talenten buiten de organisatie te ontwikkelen'. Ze bedoelen dan dat je ontslagen bent. En iedereen weet dat het zo is. Dit verhuld zeggen, dat vind ík pas onbeschaafd.''



De tekst gaat door onder de foto