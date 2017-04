Knettergekke karbonade

Het moet niet gekker worden. Of zoals die politicus met die geblondeerde knolraap op zijn hoofd zegt: 'Het moet niet knettergekker worden'. Het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen heeft zich gelukkig niets van dit adagium aangetrokken en brengt tot 28 mei de idioot mooie, spannende, vrolijke, maffe, onstuimige, overweldigende expositie Gek van Surrealisme, met topwerken van onder anderen Magritte, Miró en opperhoofd Salvador Dalí.



Het surrealisme, voor wie het even kwijt is, is een kunststroming die begon in de jaren 20 van de vorige eeuw. De Eerste Wereldoorlog had met zijn gruwelen alle hoop op optimisme en beschaving ruw weggeslagen en in reactie hierop zochten kunstenaars hun vlucht in een wereld van dromen, fantasieën en vrolijke onzin - om in godsnaam toch nog enige greep op de weerbarstige werkelijkheid te houden.



Dit klinkt allemaal aardig, maar wat heeft dit met eten te maken? Welnu. Salvador Dalí gaf in 1973 zijn wereldberoemde kookboek Les Diners de Gala uit, een compleet wezenloos overzicht van de nog wezenlozere gerechten die hij en zijn muze Gala serveerden tijdens hun wezenlooste soirees, diners en feestjes. En wezenloos waren de extravagante uitspattingen van Dalí, die tijdens een maaltijd alles op zijn kop zette.