Knock-out dreigt voor SP, maar Roemer staat nog in de ring

Sprakeloos

De paradox van de SP is dat ze met verbaal geweld anderen de maat neemt, maar zichzelf niet. Er is te weinig interne tegenspraak, dat werd de avond van de verkiezingsuitslag in 2012 genadeloos verfilmd door Coen Verbraak. De documentaire toonde een vriendenclub die diep teleurgesteld en vol onbegrip de uitspraak van de kiezer zag.



Roemer bleef sprakeloos op de bank zitten. De SP-aanvoerder heeft onwaarschijnlijk lang gedaan over de verwerking van deze tegenvaller. Zijn verdedigingslinie was dat het de schuld van de media was.



Hoe groot zal op de avond van 15 maart 2017 het zelfreinigend vermogen van de SP zijn? Het moet een 'flinke winst' zijn in de woorden van Roemer. Hij wil zeker 22 zetels halen, om die reden staat partijvoorzitter Ron Meyer op die plek, aldus Roemer. Want als straks zijn mensen het kabinet in gaan - hij streeft naar AZ, Volksgezondheid en Sociale Zaken - 'moet er extra power in de fractie'. Als Roemer in maart de jarenlange peilingen logenstraft, is er niets aan de hand en is de partij gesprekspartner in de eerste ronde van de kabinetsformatie.



Boezem

Mocht de SP voor de derde keer vijftien zetels halen of minder, steekt Roemer dan de hand in eigen boezem? Roemer reageert geagiteerd op de mogelijkheid dat de uitslag kan tegenvallen.



Kan zijn fractie dan het machtswoord spreken? In 2012 niet. De Kamerleden die straks terugkomen zijn buitengewoon loyaal. Ook de nieuwelingen zijn uitgezocht op loyaliteit. Het partijbestuur heeft gezorgd voor de huidige situatie en zal het ook niet zeggen.



Roemer zal het besluit dus zelf moeten nemen. De kans is groot dat dan een van de vrouwen uit de top tien het stokje overneemt. Lilian Marijnissen ligt niet voor de hand vanwege haar gebrek aan ervaring. Hetzelfde geldt voor partijvoorzitter Meyer. Renske Leijten of Sadet Karabulut gooien dan hoge ogen.