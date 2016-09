'Knuffelhormoon' helpt tegen trauma

Depressie

De AMC-onderzoekers houden wel een slag om de arm. Dat is het probleem van veel oxytocine-onderzoek tot nu toe. Na elk juichverhaal volgt een tegengeluid. Ja, het hormoon zorgt bij een postnatale depressie voor betere hechting tussen moeder en kind, máár het maakt de depressiegevoelens ook sterker.



Vooral de studies die claimen dat oxytocine het vertrouwen zou versterken, liggen momenteel onder vuur. Herhaalde proeven halen deze aanname genadeloos onderuit.



Voorzichtig

Hoogleraar psychologie aan de Universiteit Leiden Carsten de Dreu is dan ook voorzichtig. Een wondermiddel wil hij oxytocine niet noemen. ,,Het is echt niet zo dat de psychiatrische inrichtingen wel kunnen sluiten. De effecten zijn zowel op dier als mens meetbaar, maar dat wil niet zeggen dat het ook als therapie kan worden gebruikt."



Kinderen met autisme kunnen makkelijker emoties herkennen als ze oxytocine toegediend krijgen. De Dreu: ,,Maar dat is in een laboratoriumomgeving, werkt het ook daarbuiten en hoe lang blijft een snufje werkzaam?" Maar ook: zorgt oxytocine voor meer empathie of is het de wisselwerking met andere stofjes in het brein?



Van Dreu onderzocht oxytocine voor het eerst in 2010. Hij ontdekte dat het hormoon de band met je naasten versterkt, maar je je tegenover buitenstaanders juist agressiever gaat gedragen. ,,Bovendien zijn de langetermijneffecten onbekend", benadrukt de Leidse psycholoog.