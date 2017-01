Koenders: Europees parlement moet gehalveerd worden

De helft van de huidige 766 Europarlementariërs moeten zich dan vooral bezig houden de 'directe zorgen van de burgers' en geen 'discussieclub' zijn. Kleinere landen moeten verhoudingsgewijs wel meer zetels blijven houden, stelt Koenders in een toelichting. ,,Ook zij moeten gerepresenteerd blijven."



Historische kans



De PvdA-bewindsman reageert daarmee op uitspraken van de vorige week aangetreden Amerikaanse president Donald Trump, die de EU al heeft afgeschreven. In zijn eerste interview met Europese media zei Trump het 'slim' te vinden dat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten uit de EU te stappen. Volgens de president is de EU 'een vehikel voor Duitsland'. ,,Dat is precies de verkeerde boodschap", oordeelt Koenders. ,,Maar dit is wél een historische kans om Europa te hervormen tot een compacter en beter Europa. Je mag het kind niet met het badwater weggooien, dat is ongelooflijk onverstandig."



Volgens Koenders is Europese samenwerking belangrijker dan ooit. De EU van 2017 is 'een veilige haven in een roerige wereld'. ,,Niet voor niets proberen duizenden ons continent te bereiken. Samen sterker, dat lijkt zeker nu het devies. Nu 'America First' de lijfspreuk is van president Trump, en Europa weer lijkt teruggeworpen op zichzelf", schrijft de minister. Ook wil Koenders dat het veelvuldig bekritiseerde verhuiscircus stopt. Nu pendelt het Europarlement iedere maand van Brussel naar Straatsburg, wat volgens een rapport uit 2013 tussen de 169 en 204 miljoen euro per jaar kost. ,,Weggegooid geld."