Koenders: Sancties? Nog niets gehoord van Turkije

Koenders blikte vanochtend terug op een bewogen weekend. ,,De Nederlandse regering heeft er alles aan gedaan om via diplomatieke kringen tot een oplossing te komen", stelt Koenders. Maar toen nog tijdens de onderhandelingen met de Turkse autoriteiten gedreigd werd met sancties, was de maat vol. ,,We laten ons niet chanteren."

Toen de Turkse minister van Familiezaken Kaya zaterdagavond met de auto van Duitsland naar Rotterdam reed, ontstond 'een patstelling'. Koenders: ,,Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat dit ongehoord is. We hebben geprobeerd het zo netjes mogelijk op te lossen." Minister Kaya is volgens Koenders 'naar onze volle overtuiging goed behandeld'.

Buitensporig

De Nederlandse ambassadeur in Turkije is voorlopig niet welkom in Ankara. Koenders is niet van plan hetzelfde te doen bij de Turkse consul die zou zich volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb hebben misdragen. ,,Ik ga niet in een tit-for-tat-spel zitten. We gaan proberen dit op te lossen. Maar als het nodig is, dan doen we dat. Maar dat ga ik niet overal de hele dag lopen aankondigen."