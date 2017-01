Komende donderdag is de beste schaatsdag

Waar de Belgen te maken hebben met een dik pak sneeuw en reppen over de koudste en langste winter sinds jaren, valt het in Nederland mee. ,,Het hogedrukgebied trekt recht over ons heen. De Ardennen hebben daarom veel sneeuw en daar zal het nog wel een tijdje koud blijven", stelt Janssen.



Ook het Duitse Sauerland heeft het zwaar te verduren. Janssen: ,,Daar ligt zelfs 80 centimeter sneeuw. Al is het gemiddelde 40 of 50 centimeter."



IJsdikte

Wie uitkijkt naar het moment om de schaatsen uit de kast te trekken moet nog heel even geduld hebben. Volgens de meteorologen is donderdag de beste schaatsdag. ,,Dinsdag en woensdag wordt het op veel plaatsen koud. Vanaf donderdag komt er zachtere lucht ons land binnen. In theorie is de ijsdikte dan het grootst, maar de temperatuur blijft die dag wel boven 0."



Vanaf vrijdag is de vorst overdag het land uit. Alleen 's nachts kan het nog vriezen. ,,In het weekend zal er op niet veel plaatsen ijspret zijn. Zeker niet op slootjes. De ijsdikte tikt op sommige plekken de 5 of 6 centimeter aan, dan kun je er wel op lopen maar om met zijn allen te gaan schaatsen is zeker 10 centimeter ijs nodig."



Op opgespoten ijsbanen in het land is het wel mogelijk om te schaatsen. Zo hoopt Haaksbergen morgen als eerste in het land de schaatsmarathon te verrijden.