Koning opent grootste gevangenis van Nederland

Het complex bevat een huis van bewaring, een gevangenis en een psychiatrisch centrum. Er kunnen duizend mensen worden ondergebracht, 'justitiabelen' zoals het ministerie ze noemt. Het gebouw vervangt verouderde gebouwen in de regio Amsterdam/Haarlem. Het psychiatrisch centrum is al in gebruik, de rest volgt later dit jaar.



Uitgangspunt in het JCZ is 'binnen beginnen, om buiten te blijven'. De mensen worden ook aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.