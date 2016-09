'Kostgeld is leergeld'

Om met de deur in huis te vallen: waarom kostgeld?

Ingeborg Dijkstra: ,,Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur en energiekosten. Kostgeld vragen is wat mij betreft onderdeel van een goede financiële opvoeding. Hierdoor leer je kinderen over onzichtbare kosten, zoals energie, verzekeringen en de hypotheek.



,,Kinderen beseffen vaak wel dat de boodschappen in de supermarkt geld kosten. Maar ze staan er niet bij stil dat je als ouder ook nog flinke vaste lasten hebt. Het is goed om ze daarover te vertellen en mee te laten delen in de kosten, op het moment dat ze zelf inkomsten hebben. Ze moeten leren dat ze een vast percentage van hun inkomen kwijt zijn aan dingen die niet direct leuk zijn, zoals kleding en uitgaan.



,,Voor sommige ouders is kostgeld overigens ook bittere noodzaak. Zij kunnen niet rondkomen zonder dat de kinderen hun steentje bijdragen.''



Is kostgeld niet een beetje uit de tijd?

,,Dat hoor ik ook weleens. Kinderen blijven langer thuis wonen en ouders vinden dat gezellig. Ouders zouden bang zijn dat ze hun koters met kostgeld het huis uit jagen. Ik denk dat dat onzin is. Kinderen vliegen op een gegeven moment uit. Dat is heel natuurlijk. Volgens mij is kostgeld daarbij nooit van doorslaggevend effect.



,,Overigens kan ik niet staven of de ouders van nu minder vaak kostgeld vragen dan vorige generaties. Er wordt nergens bijgehouden hoeveel ouders kostgeld vragen en ze praten er zelf ook niet graag over. Kostgeld lijkt een taboe. Ouders vinden het volgens mij lastig om aan anderen te vertellen dat ze hun kinderen om geld vragen.''



Hoe bereken je kostgeld?

,,Ik heb zelf drie kinderen en mijn man en ik vragen hen een percentage van hun inkomsten. Ze zijn dus kostgeld gaan betalen vanaf het moment dat ze een bijbaantje hadden. We vragen hen tien procent van hun salaris. Dat is lang niet genoeg om alle kosten te dekken, maar het gaat ons om het pedagogische aspect. Mijn oudste dochter is nu achttien. Mocht zij na haar studie nog thuis wonen en een baan hebben, dan zou ik wel meer kostgeld gaan vragen.''



Wat vinden de kinderen ervan dat ze kostgeld moeten betalen?

,,Die mopperen natuurlijk weleens. Dat is niet raar. Ik baal er ook wel eens van als ik weer de rekening voor mijn verzekeringen moet betalen. Dat geld geef ik ook liever aan iets anders uit. Het idee van kostgeld is juist dat ze leren dat levensonderhoud geld kost en dat ze niet al hun geld aan luxe artikelen kunnen uitgeven.



,,Toen ze hun eerste baantje kregen, hebben we ook duidelijk uitgelegd waarom we kostgeld vragen. Wij hebben een open verstandhouding met onze kinderen, dus we hebben ze ook uitgelegd hoeveel geld wij aan bepaalde zaken kwijt zijn. Dan begrijpen ze ook beter waar het bedrag vandaan komt.''