Koude oorlog met CIA en FBI

Mike Pompeo, beoogd CIA-directeur zei gisteren in de Senaat niet de indruk te hebben dat de Amerikaanse inlichtingendiensten een politiek instrument zijn. ,,Ik heb die ervaring niet.'' Donald Trump en zijn adviseur generaal Mike Flynn denken dat wel.



De opvatting van Pompeo zal de medewerkers van Amerikaanse geheime diensten geruststellen, nu ze in een openlijke worstelwedstrijd met hun toekomstige baas zijn beland. Trump haalde woensdag tijdens zijn persconferentie snoeihard uit naar de inlichtingendiensten door te suggereren dat zij verhalen over sekstapes en langdurige contacten tussen Trump en het Kremlin gelekt hebben en door hen met nazi's te vergelijken. ,,Dat is iets wat nazi-Duitsland zou doen'', zei hij. Eerder weigerde hij hun conclusies over Russische inmenging in de verkiezingen te accepteren.



Waarschuwen

In hoorzittingen over hun benoeming in de Senaat accepteerden Pompeo en kandidaat-minister van defensie James Mattis wel zonder omhaal de conclusie dat Rusland achter hacks bij de Democratische partij zit. Ze waarschuwden in stevige bewoordingen voor het gevaar van Rusland in hun ogen is. Ook Rex Tillerson, Trumps minister van Buitenlandse Zaken ging tijdens een hoorzitting over zijn benoeming tegen Trumps scepsis over Russische betrokkenheid bij de hacks in. Hij sprak van een 'faire aanname'.



Trumps vijandige houding heeft veel kwaad bloed gezet onder medewerkers van de diensten. De zittende chef van alle zeventien inlichtingendiensten, James Clapper, heeft Trump gebeld voor een lijmpoging. In een ongebruikelijke publieke verklaring gaat hij in op Trumps idee dat zijn diensten hem proberen te ondermijnen.



Grote ontzetting

Clapper bestrijdt dat en uit zijn 'grote ontzetting' over het lek dat geruchten over belastende informatie in Russische handen op straat heeft doen belanden. Maar hij drukte Trump ook op het hart dat zijn spionnen niet verantwoordelijk zijn voor het lek.



Hij vindt dat ze de geruchten wel moesten delen in briefings voor Trump en Obama. Clapper: ,,De inlichtingengemeenschap heeft op geen enkele manier geoordeeld dat de informatie in het document betrouwbaar is en we hebben er geen conclusies op gebaseerd. Maar een deel van onze taak is te zorgen dat beleidsmakers een zo goed mogelijk beeld hebben van alles wat de nationale veiligheid kan beïnvloeden.''



Trump geeft kort daarna toch een wat andere interpretatie. Clapper schrijft dat hij niet heeft vastgesteld dat de informatie betrouwbaar is, maar de aanstaand president op Twitter gaat een stuk verder en stelt dat Clapper belde om 'valse en fictieve' aantijgingen te veroordelen.