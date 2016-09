KPN compenseert klanten niet automatisch na storing

Volgens de richtlijn compenseert KPN klanten als een storing langer duurt dan twaalf uur. Afgelopen weekend was de storing na ongeveer zes uur verholpen, zo laat een woordvoerder weten.



De oorzaak van de storing was een technische: er was een fout opgetreden in het routeringssysteem. ,,Simpel gezegd: er was wel verkeer, maar het kwam niet op de bestemming aan.'' De storing was complex en daarom duurde het enige tijd tot de oorzaak was gevonden. ,,Een gebroken kabel ben je sneller op het spoor.''



De overheid komt volgens KPN binnenkort met een landelijke regeling over compensatie bij internetstoringen. Die houdt in dat klanten recht hebben op vergoeding als de storing langer duurt dan twaalf uur. De woordvoerder zegt dat het bedrijf die richtlijn nu al hanteert. ,,Alhoewel dit natuurlijk heel vervelend is voor onze klanten en we daar ook onze excuses voor aanbieden, zullen we klanten niet standaard compenseren na deze storing.'' Gedupeerden kunnen zich overigens wel melden bij KPN.



Vorig jaar kampte ook concurrent Ziggo met grote storingen, die veroorzaakt werden door onder meer DDos-aanvallen.