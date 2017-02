Kunstsector in het verdomhoekje

Afgelopen week vertelde Cornald Maas bij DWDD bevlogen over zijn televisieprogramma Volle Zalen, waarmee hij meer aandacht wilde genereren voor het rijke culturele aanbod in Nederland. En dat is nodig ook. Want hoewel er veel goede initiatieven bestaan, van literatuurfestivals tot muziekavonden, komt de kunstsector steeds meer in het verdomhoekje terecht.



Het vormt een trend: er is de laatste jaren vaker en harder bezuinigd op subsidies. Kunstenaars worden in de verrechtsende samenleving afgeserveerd als 'linkse rakkers', die gedreven door ijdelheid en morele superioriteit voor een plek in de schijnwerpers kiezen.



Deze praatjes zijn kwaadaardig, benepen en ze gaan voorbij aan de enorme helende kracht die kunst en cultuur op deze onzekere tijden zouden kunnen uitoefenen.



Want in een wereld waar iedereen vooral eendimensionaal roeptoetert, wars van wat het andere kamp van bepaalde zaken vindt, weet de literatuur, podiumkunsten en muziek voor meer relativering en nuancering te zorgen.



Als ik voor het gemak mijn eigen wordingsgeschiedenis erbij pak, staat het als een paal boven water dat het geschreven woord me heeft gered van een lotsbestemming als onderontwikkelde lamstraal, die het liefst wilde grasduinen aan de zelfkant van de maatschappij.



Dankzij boeken ontworstelde ik me aan een milieu dat een somber vooruitzicht bood. Door het lezen van Simon Carmiggelt, Willem Elsschot en J.C. Bloem wist ik gedachten en gevoelens die ik altijd had, maar nooit kon ontrafelen, op een begrijpelijke manier onder woorden te brengen - letterlijk. De literatuur bracht me in nieuwe onbekende werelden, die mijn horizon breder maakten, zodat ik leerde associëren en ontcijferen.



Als Cornald Maas opmerkt dat onze overheid de culturele sector verwaarloost, om eerder genoemde redenen, is hij nog beschaafd en behoorlijk lankmoedig. Want het onderwijs én de kunst moeten mensen nu dichter bij elkaar brengen.



Boeken, exposities, musicals en ga zo maar door, ze vormen allemaal een portaal tot nieuwe omgevingen, die ons zullen verrijken, wijzer maken en wellicht ook de spanningen tussen groepen burgers tot bedaren kunnen brengen.



Dus als het volgende kabinet écht een beter Nederland wil, zou het de kunstenaars weer een prominentere rol moeten geven, op televisie, in het onderwijs en door alle andere lagen van de samenleving.