Kustprovincies: geen windmolens meer op vasteland

Die provincies vinden dat het na de uitvoering van de huidige plannen - voor de periode tot en met 2020 heeft het Rijk afspraken gemaakt met de provincies - gedaan moet zijn met de bouw van windmolens op hun grondgebied. ,,In ons dichtbevolkte land is relatief weinig ruimte voor windmolens, zeker nu de trend ook nog eens is dat ze steeds groter worden", zegt een woordvoerder van Friesland.



Groningen ziet wel ruimte voor nieuwe windmolens op land, maar vindt dat de verhouding tussen land en zee anders moet. ,,Wij verwachten op termijn een veel grotere inzet van het Rijk op wind op zee."