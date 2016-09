Kwaliteit sperma van de westerse man hard achteruit

Vierhonderd artsen van over heel de wereld buigen zich vandaag op een congres in Rotterdam over de vraag waarom het zaad van de westerse, en dus ook Nederlandse, man steeds slechter wordt. Maar vooral: hoe krijgen ze het sperma weer gezond?



Een gezonde man had twintig jaar geleden nog 60 miljoen zaadcellen per milliliter. Dat aantal is inmiddels gedaald naar 40 miljoen. Als deze trend doorzet, komt de man binnen twintig jaar in de 'gevarenzone'. Dan heeft hij te weinig zaadcellen in het sperma die de eindsprint halen.



,,Een man kan dan misschien nog wel vader worden als hij een vruchtbare partner heeft, maar steeds minder vaak op natuurlijke wijze. Dan wordt het voorplanten een technische aangelegenheid, met behulp van reageerbuisjes of ivf-behandeling'', waarschuwt Gert Dohle, uroloog aan het Erasmus MC en organisator van het congres.



Niet alleen het aantal zaadcellen neemt af, maar de 'overlevers' vertonen ook steeds meer afwijkingen. ,,Soms zien we spermacellen met een gebroken staart of met twee kopjes. Die kunnen geen eitje bevruchten'', zegt Dohle.