Kwart van getest vuurwerk afgekeurd

Bij de inspecties van de 250 partijen vuurwerk die de ILT bij de importeurs voor controles meenam, werd gekeken naar afwijkingen van het materiaal waarbij de consument extra risico kan oplopen. Zo wordt vuurwerk onder meer afgekeurd omdat het bijvoorbeeld omvalt tijdens het afgaan, meer geluid maakt dan mag of zich verspreidt onder de vereiste drie meter hoogte. Een demonstratie van zo'n test vond vandaag plaats op de Maasvlakte.



Van het vuurwerk dat niet deugt, wordt de hele batch die bij de importeur ligt, vernietigd. Zo wil de ILT de veiligheid van het vuurwerk verbeteren en het risico voor de consument zo veel mogelijk beperken.



De afgelopen jaren lag het afkeuringspercentage van deze meest risicovolle producten tussen de 20 en 25 procent, iets minder dan dit jaar. ,,Dat dit jaar weer een kwart van het geteste vuurwerk ondeugdelijk is, betekent dat vuurwerkfabrikanten en -importeurs soms de randen van de regelgeving blijven opzoeken", aldus een woordvoerder van de inspectie.



14 miljoen kilo

In Nederland komt jaarlijks 14 miljoen kilo consumentenvuurwerk binnen voor binnenlands gebruik. Dat zijn 750 containers met 8000 partijen vuurwerk. Het consumentenvuurwerk dat men in de winkel kan kopen, voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. ,,Toch blijft het nodig oplettend te zijn; Vuurwerk is en blijft een product waar gevaarlijke aspecten aan zitten."