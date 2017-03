Kwart vluchtelingen leeft in totaal sociaal isolement

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) volgde de betreffende groep vanaf zijn aankomst in Nederland. Het gaat om vluchtelingen - de meesten kwamen destijds uit voormalig Joegoslavië, Iran, Irak, Afghanistan en Somalië - die in de tweede helft van de jaren 90 hier neerstreken. Ruim een kwart van hen heeft zeker vijftien jaar later noch contact met mensen van zijn eigen herkomstgroep, noch met Nederlanders. Deze mensen hebben al die tijd nauwelijks gewerkt en ook geen (bij)scholing gehad waardoor ze niet meetellen en zich buitengesloten voelen, aldus de onderzoekers. Daar tegenover staat dat een derde van die generatie asielmigranten wel sociale contacten heeft met zowel de eigen herkomstgroep als met Nederlanders. En ander positief geluid is dat de kinderen van die vluchtelingen makkelijker integreren, ze doen dat ook beter dan andere niet-westerse minderheden.

Verschillen

Als het gaat om criminaliteit dan nemen vluchtelingen - wanneer je rekening houdt met verschillen in samenstelling van de groep - zelfs een beter positie in dan autochtonen. Volgens het rapport Een kwestie van tijd? zelfs gunstiger dan andere niet-westerse migranten die vaker met justitie in aanraking kwamen.



Wel zijn op alle terreinen grote groepsverschillen zichtbaar, waarbij met name de integratie van Somaliërs achterblijft. Volgens de onderzoekers van WODC kunnen is de oorzaak daarvan dat uit het Afrikaanse land vaak ongeschoolde vluchtelingen naar Nederland kwamen, terwijl uit voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Iran juist de beter opgeleiden hier naartoe vluchtten.