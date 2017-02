Laat politiek de nieuwe Airbnb's hun gang gaan?

Doelen

,,Een van de belangrijkste vernieuwingen van het ministerie van Economische Zaken is het 'Right to Challenge', een experiment voor nieuwe platformen. Die mogen ook worden opgezet als de initiatiefnemers nog niet aannemelijk kunnen maken dat zij zich aan alle regels zullen houden. Het mag zolang zij de doelen van de regels op een andere manier weten te realiseren, bijvoorbeeld door zelfregulering of een systeem van onderlinge beoordelingen tussen consumenten."



Volgens Frenken zien alle politieke partijen - zonder dat ze dit expliciet maken - er wel degelijk de noodzaak van in het huidige beleid voort te zetten. ,,Innovatie en ondernemerschap leveren een belangrijke bijdrage aan het groeivermogen van Nederland. Bovendien worden de platformen breed gezien als verduurzamers van de economie, omdat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van spullen.''



Concurrentie

Mogelijke (politieke) verdeeldheid zit 'm volgens de hoogleraar vooral in meer of minder regulering voor de platformeconomie. ,,PvdA en SP zijn voorstander van meer regulering en handhaving, terwijl GroenLinks en VVD de teugels liever laten vieren. Toch zijn die verschillen ook weer niet heel groot. De meeste partijen zijn het er wel over eens dat er op het vlak van belastingontduiking of oneerlijke concurrentie duidelijke regels moeten komen."



Frenken denkt dat het nieuwe kabinet op de veranderende wereld moet inspelen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van reviews op die platformen. ,,Als consumenten massaal thuis voor kok gaan spelen, dan is het onmogelijk voor de overheid om hen te controleren op hygiëne of op voedselkwaliteit. De overheid zou dan het platform zelf kunnen laten controleren op kwaliteit, mits het platform digitale gegevens wil delen met de overheid zodat toezicht mogelijk blijft."