Laat rokjesdag spontaan gebeuren!

Een nieuwe lente! En al het onvermijdelijke dat daarbij komt kijken: de dekbedden die uit de slaapkamerramen hangen, de jonge geitjes op de kinderboerderij en het eeuwige gediscussieer over rokjesdag.



Die dag, ooit in het leven geroepen door wijlen Martin Bril. De dag waarop onaangekondigd de Nederlandse vrouwen ineens bedenken dat dit de eerste dag is waarop het rokje zonder panty gedragen kan worden.



Onaangekondigd dus. En daar gaat het nu al jaren mis. Mensen proberen rokjesdag te voorspellen. Op de website van deze krant werd gisteren ook al aangekondigd dat vandaag wel eens rokjesdag zou kunnen worden.



Maar zo werkt het dus niet! De charme zit hem in het onverwachtse. Alsof er een geheime telefoonboom bestaat tussen alle vrouwen van Nederland. Alsof de wind het fluistert. Alsof de jurkjes massaal van hun hangertjes glijden om ons er zo op te attenderen dat het tijd is voor een stel blote benen en een stuk wapperend textiel. Zo hoort het, zo heeft Bril het bedoeld.



Maar Nederland is niet goed in spontane dingen spontaan laten. Alles moet aangekondigd, ingepland. Adverteerders gaan met het fenomeen aan de haal en we maken er zo'n hype van dat het bijna een nationale feestdag lijkt te worden: rokjesdag. Regisseur Johan Nijenhuis heeft er zelfs een romantische comedy over gemaakt. Het is slechts een kwestie van tijd voordat een groot biermerk speciale rokjesdagrokjes laat maken die je cadeau krijgt bij een krat witbier.



Nou, dan is de Martin-Brillerige spontaniteit er wel vanaf hoor. Terwijl we dat vrolijke onverwachte wel kunnen gebruiken. De aanloop naar een mogelijke Elfstedentocht is ook al een georkestreerd spektakel geworden, waarbij de voorbeschouwingen al beginnen zodra Erben Wennemars zijn wintersjaal uit de kast trekt. We wisten in januari al de looproute die de Koninklijke familie komende Koningsdag door Tilburg maakt. Het Songfestivallied wordt maanden van tevoren al bekendgemaakt.



Laten we onze laatste spontane tradities koesteren. Zwijg daarom over rokjesdag tot het spontaan zover is. Want wij vrouwen bepalen zelf wel wanneer die panty niet meer nodig is. Dat hoeft de krant ons echt niet te vertellen.