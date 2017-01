Labbekakkerige retoriek met ongekend dedain

Als het aan Mark Rutte ligt doet iedereen in deze samenleving kritiekloos mee. Wie desalniettemin ontevredenheid voelt én de noodzaak om te zeuren, mag wat onze premier betreft weggaan. Waarheen? Dat zegt hij er voor het gemak niet bij, terwijl de boodschap ook over 'gewone Nederlanders' gaat, dus mensen met blonde haren en blauwe ogen. Het was een van de merkwaardige opvattingen die gisteren viel te lezen in een persoonlijke brief waarmee het campagnevuurtje nog eens extra werd opgepookt.



In infantiele bewoordingen maakt Rutte een samenvatting van het afgelopen jaar - asielzoekers, treitervloggers en geweld tegen hulpverleners - om vervolgens een populistisch standpunt in te nemen. 'Doe normaal of ga weg.' Het beknopte partijprogramma van de PVV is een vorm van minachting jegens de burger, maar deze labbekakkerige retoriek van de premier slaat alles.



Niet eerder zagen we een politicus van formaat met zo veel dedain het electoraat toespreken. Mark Rutte denkt dat de mensen thuis volgzame schapen zijn die niet voor zichzelf kunnen denken. Hij sloot vorige week een samenwerking met Geert Wilders definitief uit, maar deinst er niet voor terug om diens onverzoenlijke taal bijna volledig te kopiëren, een ontwikkeling die zelfs de internationale media haalde. De BBC citeert Rutte: 'If you don't like it here, then leave.'