Lager loon voor platprater

Limburgse tongval

Worden mensen gediscrimineerd op basis van hun uitspraak? Dat zou kunnen, zegt Van Ours. ,,Een andere verklaring kan zijn dat ze minder productief zijn. Een klantenservicemedewerker met een zwaar Limburgse tongval kan zich lastiger verstaanbaar maken dan een collega die ABN spreekt.''



Vooroordelen over mensen die 'plat' praten spelen waarschijnlijk een rol, zegt Gerbert Kraaykamp, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij concludeerde eerder al dat mensen die zijn opgevoed met een dialect, het minder ver schoppen in hun werk en op school. ,,Anderen beschouwen mensen met een dialect als minder slim en ontwikkeld, als boeren. Zulke vooroordelen zitten ook in het hoofd bij managers die over salarissen beslissen.''



Grapjes

Bart Horstman (26) werd ondanks zijn zwaar Twentse accent wel aangenomen op de communicatieafdeling van een handelsonderneming in Almere. Al snel merkte hij dat zijn dialect hem in de weg zat. ,,De eerste vraag was vaak: waar kom jij vandaan? Collega's maakten grapjes over mijn accent of gingen het nadoen. Daar kan ik best tegen, maar ik zag het wel als ondermijning van mijn kennis.''



Horstman besloot daarom vorig jaar logopedielessen te nemen. Zijn werkgever bood aan die te betalen. Sinds hij minder Twents praat, wordt hij voor zijn gevoel serieuzer genomen in zijn werk. ,,Ik ben ook zelfverzekerder. Als mensen nu vragen waar ik vandaan kom, zeg ik: ik woon in Amsterdam.''