Landzaat kandidaat voor rol als tweede assistent bij Oranje

Landzaat is momenteel trainer bij AZ van het elftal onder 17 jaar. Omdat de rol van tweede assistent geen fulltime-functie is, zou hij die werkzaamheden prima kunnen combineren. De KNVB ziet de 38-voudig international als één van de kandidaten, maar er is nog niets officieel besloten.



De KNVB geeft in de zoektocht naar een tweede assistent de voorkeur aan een oud-speler met ervaring als international en die het liefst een multiculturele achtergrond heeft.



De KNVB vergadert eind deze week over de verdere invulling van de staf van Oranje. Dan buigt de bond zich ook over een opvolger van Marco van Basten, de eerste assistent van bondscoach Danny Blind. Van Basten heeft een functie bij de FIFA geaccepteerd.